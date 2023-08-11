Başkan Demirezen ve Genel Başkan Bahçeli'den yerel seçim istişaresi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek 2024 yerel seçimleri ile ilgili istişarelerde bulundu. 

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  • 11.08.2023 12:48
  • Güncelleme: 11.08.2023 12:48
Başkan Demirezen ve Genel Başkan Bahçeli'den yerel seçim istişaresi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Ankara’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Başkan Demirezen, Genel Başkan Devlet Bahçeli’den yerel seçim süreci için başlatılan '2024’e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' programı kapsamında yapılacak çalışmalar noktasında talimat aldı. 

MHP Lideri Bahçeli’den Kayserililere selam getiren Demirezen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımd, “Türk Dünyası’nın Bilge Lideri, Genel Başkanım Sayın Dr. Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim. Yerel seçimlere hazırlık için oluşturulan “Diyar Diyar Anadolu” programı kapsamında talimatlarını aldım. Kayserili hemşehrilerimize selam ve sevgilerini ilettiler. Allah kıymetli büyüğümüzü başımızdan eksik etmesin” ifadelerine yer verdi.

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