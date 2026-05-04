Başkan Dirmen, “Teşkilatlarımız yarın seçim olacakmış gibi hazır”

Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı teşkilatlarının seçime hazır olduğunu belirterek, “Göreve geldikten sonra teşkilatımız desteklerini esirgemeden Develi’de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Yani bugün seçim olsa evet Develi teşkilatımız seçime hazır. Diğer teşkilatlarımızda sanki yarın seçim olacakmış gibi teşkilatlarımızın sahadaki çalışmalarını göreceksiniz” dedi.

Mustafa Dirmen KayseRadar ve RadyoRadar ortak yayını “Siyasi Gündem” programında Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Başkan Dirmen, teşkilatlarının seçime hazır olduğunu belirterek, “Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi Kayseri Develi Teşkilatımız Develi’de ikinci parti konumunda. Develi Meclisi’nde meclis üyelerimiz var. Ciddi de bir Develi’de oy aldık. İki dönemdir de biz orada ikinci partiyiz. 2 tane Büyükşehir Meclis üyesi 7 tane de meclis üyesi çıkarmış bir hareketiz orada. Oradaki mevcut ilçe başkanımız Serdar Yıldırım başkanımıza, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerimiz Ramazan Aylanç ve Sabri Sosun’a, geçmiş dönem belediye başkanı adayımız İmdat Güven beye de çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Takdire şayan, ciddi bir çalışma içerisindeler ve seçimler hemen bittikten sonra bile Develi teşkilatımız hızını kesmeden yollarına devam ettiler, kongre yaptılar ve Serdar Yıldırım başkanımız göreve geldi. Göreve geldikten sonra teşkilatımız desteklerini esirgemeden Develi’de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Yani bugün seçim olsa evet Develi teşkilatımız seçime hazır. Diğer teşkilatlarımızda sanki yarın seçim olacakmış gibi teşkilatlarımızın sahadaki çalışmalarını göreceksiniz. Melikgazi, Kocasinan, Hacılar teşkilatımızın. Hacılar teşkilatımızın başkanını biliyorsunuz Serdar Sarıçam. Kamuoyunda tanınırlığı olan Turizm işletmecileri derneğinin de başkanlığını yürütüyor. İlerleyen günlerde çalışmalarını artık sahada buluşturacağız. Hacılar, Talas, İncesu şu an da hepsinin kongreden sonraki sürecinin aslında şöyle. Bizim bir kongre sürecimiz var Kayseri İl Başkanlığı olarak. İl Başkanlığı olarak da göreve atandık ve yönetim kurulumuzda oluşturulurken ilçe başkanlarımızda ısrarlı bir şekilde heyecanlı bir şekilde göreve geldikleri ilk günkü azimle, heyecanla kendilerini ifade etmek istiyorlar. İlçelerindeki mevcut halkımızla Büyük Birlik Partimizi buluşturacaklar inşallah. Bütün teşkilatlarımız 17’sinden sonraki süreç içerisinde aktif bir şekilde sahada rollerini üstlenecekler. Bazı ilçelerde teşkilat olarak yokuz. Melikgazi ilçe teşkilatımızı kongre sürecine götüreceğiz. Akabinde Sarıoğlan, Tomarza, Pınarbaşı buraları yenileyeceğiz. Sarız’da mevcutta ilçe başkanımız var, çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Sarız’da bir programda bir araya geleceğiz. Bu tarafta Yeşilhisar ve Yahyalı ile alakalı çalışmalarımız yapılıyor. Herhalde birkaç gün içerisinde Yahyalı İlçe Başkanlığımızın da açıklamasını yapacağız. Bütün teşkilatlarımızı Develi standardına ulaştıracağız inşallah” dedi.

MUSTAFA KESER BU MİLLETE İHANET ETTİ

Başkan Keser, Konserde anlattığı fıkrayla Kayserililere ‘Yahudi benzetmesinde’ bulunan sanatçı Mustafa Keser'in millete ve yediği ekmeğe ihanet ettiğini de belirterek, “Biliyorsunuz birkaç gün öncesinde Mustafa Keser Kayseri ile alakalı bir benzetmede bulundu. Tabi benzetmede bulunurken de kendisini tarif etti anladığım kadarıyla. Çünkü yıllarca bu memleketteki ve bu ülkedeki yediği ekmeğe ve millete ihanet etti. Bir Yahudi benzetmesi yaptı, biz ilk günden beri kamuoyunda bu nezaketsiz konuşmalarını şiddetle kınadık. Sonra Kayseri Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu 15 Mayıs’ta Mustafa Keser’in konseri olduğunu belirtti. Hem Yahudi benzetmesi yapacaksın kadim şehir Kayserimize ve halkımıza. Selçuklu mirası olan şehrimize, ticarette, sanayide ahlaklı olan memleketimize. Sonra 15 Mayıs’ta Kayseri’ye geleceksin ve konser vereceksin. Bunu kabul etmedik, etmiyoruz da zaten. Bununla alakalı tavrımızı net bir şekilde Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak koyduk. Kayseri Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu da bununla alakalı bir çağrıda bulundu. Konserinin iptal olması noktasında. Milletvekilimizin bu çağrısı karşılık buldu ve konser iptal oldu. Mustafa Keser şöyle bir gaflette de bulundu. Özür dilenecek bir durum yok dedi. Kendi ayıbı zaten biz kendisini şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.