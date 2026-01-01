Başkan Doğutürk, 'Doğu Türkistanlılara kapalı, Çin'e açık sınırlar Türkiye aleyhine sonuçlar doğurabilir'

Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Sadullah Doğutürk, Çin vatandaşlarına Türkiye’ye vizesiz giriş imkanı tanıyan kararın; insan hakları ve milli güvenlik açısından ciddi sorunlar barındırdığını belirtti. Doğutürk, kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Doğutürk açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında Çin vatandaşlarının Türkiye’ye vizesiz girişine imkan tanıyan karar, kamuoyunda ciddi soru işaretlerini beraberinde getirmiştir. Bu kararın, başta Doğu Türkistan meselesi olmak üzere, Türkiye’nin milli güvenliği, sosyal yapısı ve dış politika dengeleri açısından çok yönlü şekilde ele alınması zaruridir. Öncelikle altı çizilmesi gereken en çarpıcı çelişki şudur: Çin pasaportu taşıyan milyonlarca Çin vatandaşı vizesiz olarak Türkiye’ye girebilirken, aynı pasaporta sahip olmalarına rağmen Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur, Kazak ve diğer Türk halkları, özellikle sağlık çalışanları ve hemşirelerimiz, bu haktan fiilen yararlanamamaktadır. Doğu Türkistanlılar pasaport alamamakta, alanlar ise Çin rejiminin keyfi engellemeleri nedeniyle ülke dışına çıkamamaktadır. Bu durum, vize muafiyetinin eşitlik ve insan hakları ilkeleriyle bağdaşmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Diğer yandan, vizesiz olarak Türkiye’ye gelecek Çin vatandaşlarının Türkiye’de hangi alanlarda, ne tür faaliyetlerde bulunacağı, hangi kurumlarla temas kuracağı ve bu hareketliliğin ekonomik, akademik, kültürel veya istihbari boyutları yeterince şeffaf biçimde kamuoyuna açıklanmamıştır. Çin’in dünyadaki birçok ülkede diaspora, teknoloji, medya ve sivil toplum alanlarını kullanarak yürüttüğü faaliyetler dikkate alındığında, bu serbestinin Türkiye açısından uzun vadeli riskler barındırabileceği göz ardı edilmemelidir. Özellikle Doğu Türkistan’da devam eden; toplama kampları, zorla çalıştırma, kültürel ve dini asimilasyon, ailelerin parçalanması, sağlık çalışanları ve aydınların sistematik baskı altına alınması gibi ağır insan hakları ihlallerinin faili olan Çin yönetimine karşı, Türkiye’nin daha ilkeli ve hassas bir tutum sergilemesi beklenirken, bu vize muafiyeti kararı vicdanları yaralamıştır. Türkiye, tarihsel ve kültürel sorumluluğu gereği mazlumun yanında duran bir devlettir. Doğu Türkistanlılar için kapıların kapalı, zulmün uygulayıcıları için ise sınırların açık olması; hem ahlaki hem stratejik açıdan Türkiye’nin aleyhine sonuçlar doğurabilecek bir tablo oluşturmaktadır.

Hür Doğu Türkistanlılar Derneği olarak çağrımız açıktır: Vize muafiyeti kararı yeniden gözden geçirilmeli, Doğu Türkistanlıların, özellikle sağlık çalışanlarının ve iltica hakkı arayanların Türkiye’ye erişimi kolaylaştırılmalı, Çin vatandaşlarının Türkiye’deki faaliyetleri şeffaflık ve güvenlik çerçevesinde denetlenmeli, Türkiye, Doğu Türkistan meselesinde sessiz kalmak yerine uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde daha güçlü bir duruş sergilemelidir. Bu mesele yalnızca bir vize meselesi değil; egemenlik, güvenlik, vicdan ve tarih önünde sorumluluk meselesidir” ifadelerini kullandı.