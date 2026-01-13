Başkan Doğutürk, 'Kayseri Türk Yurdu Başkenti ünvanını fazlasıyla hak ediyor'

Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Sadullah Doğutürk, Kayseri’nin Türk Yurdu Başkenti ünvanı alması gerektiğini dile getirdi. Başkan Doğutürk, “Hür Doğu Türkistanlılar Derneği olarak, Türk milletinin binlerce yıllık tarihine, kültürel sürekliliğine ve medeniyet hafızasına yaslanan bir gerçekliği kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz. Kayseri; yalnızca Anadolu’nun değil, Türk dünyasının kadim medeniyet merkezlerinden biri olarak Türk Yurdu Başkenti unvanını fazlasıyla hak etmektedir. Tarihsel çizgiye bakıldığında, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan Türk göç yollarının en önemli duraklarından biri Kayseri’dir. Uygur, Karluk ve Oğuz kollarıyla şekillenen Türk medeniyet havzası, ticaret, ilim ve kültür merkezlerini hep stratejik noktalarda kurmuştur. Kayseri, İpek Yolu’nun Anadolu’daki en güçlü kavşaklarından biri olarak bu medeniyet aklının somut bir tezahürüdür. Selçuklu Devleti döneminde Kayseri, Anadolu’nun fiilî başkentlerinden biri olmuş; medreseleri, kervansarayları, darüşşifaları ve ticaret ağlarıyla Türk-İslam medeniyetinin ilim ve iktisat merkezi hâline gelmiştir. Gevher Nesibe Darüşşifası ve Hunat Hatun Külliyesi gibi eserler, Türk devlet geleneğinin insan merkezli ve ilme dayalı yaklaşımını bugün dahi ayakta tutan canlı şahidlerdir. Biz Doğu Türkistanlılar için Kayseri’nin anlamı yalnızca tarih kitaplarında kalan bir bilgi değildir. Bugün Kayseri, Doğu Türkistan’dan gelen Uygur Türkleri başta olmak üzere; Kazak, Kırgız, Türkmen ve Azerbaycanlı soydaşlarımızın da yoğun olarak yaşadığı, Türk dünyasının Anadolu’daki buluşma noktalarından biridir. Zulümden kaçan, kimliğini ve kültürünü yaşatmak isteyen Türk soylu kardeşlerimiz Kayseri’de kendini yurt bulmuş, vatan hissini yeniden inşa etmiştir. Kayseri’nin Uygur medeniyetiyle olan tarihsel bağları; ticaret kültürü, şehircilik anlayışı, sanat ve zanaat geleneği üzerinden okunabilir. Uygur şehir medeniyetinin temel unsurları olan üretim, ticaret ahlakı ve kültürel çoğulculuk, Kayseri’nin tarihsel dokusunda açıkça görülmektedir. Bu yönüyle Kayseri, Orta Asya Türk şehir geleneğinin Anadolu’daki en güçlü temsilcilerinden biridir. Türk Yurdu Başkenti seçimi; yalnızca bugünün siyasi ya da idari tercihleriyle değil, tarihsel süreklilik, kültürel derinlik ve Türk dünyasını kucaklayıcı bir ruhla yapılmalıdır. Kayseri; geçmişiyle, bugünkü demografik yapısıyla ve Türk dünyasına açılan vicdan kapısı olmasıyla bu sorumluluğu taşıyabilecek güçtedir. Hür Doğu Türkistanlılar Derneği olarak bizler, Kayseri’nin Türk Yurdu Başkenti ilan edilmesini, Türk milletinin ortak hafızasına ve medeniyet yürüyüşüne atılmış doğru ve anlamlı bir adım olarak görüyoruz. Kayseri, bu unvanı tarihiyle hak etmekte; Türk dünyasını kucaklayan duruşuyla geleceğe taşımaya da hazırdır” ifadelerini kullandı.