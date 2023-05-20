Başkan Doruk partisinden istifa etti

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Kayseri İl Başkanı ve MKYK üyesi Hasan Doruk yaptığı açıklamada; "Cumhur İttifakı ve bizim anlayışımızı temsil edebilecek aday Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz; devletimizin, vatanımızın, milletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız" diyerek partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ABP Kayseri İl Başkanı Hasan Doruk yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini ifade ederek; "İl başkanlığım süresince başta il başkanlığında ve il başkanlığımıza bağlı 7 ilçe teşkilatında ben ve bütün arkadaşlarım görevlerimizi bihakkın yerine getirdik. Anadolu Birliği Partisinde olma hedefimiz; ilkeli bir siyaset izlemek, ’doğruya doğru, yanlışa yanlış’ diyerek ülkemizin, vatanımızın ve milletimizin hizmetkârı olmaktı. Her ne olursa olsun görev yaptığımız süre boyunca, hiçbir şahsi menfaat gözetmeksizin devletimizin ve yüce Türk milletinin bekası için fedakârca çalıştık. Devletimizden ve milletimizden yana taraf olduk. Bu uğurda hiçbir zaman eğilmedik bükülmedik. Ülkemizin birliği, dirliği, beraberliği, istikbali ve bekası için yaşadık, bu uğurda da hayatımızı feda edeceğiz. Vatanına bağlı, bayrağına sevdalı Türk evlatları olarak PKK başta olmak üzere, ülkemizi bölmek, parçalamak ve emperyalist devletlerin mandası haline getirmeye çalışan terör örgütlerinin, grupların ve bunlarla hareket eden bütün siyasi partilerin karşısında durduk, bunların payandası olmadık, olmayacağız. Bu anlayışla hareket ettiğimiz siyasi hayatımızda, görev yaptığımız partinin genel başkanı, istişare müessesini işletmeden, partinin yetkili organlarına danışmadan ve partinin yetkili organlarında karar almadan, antidemokratik bir şekilde son seçimlerde, yukarıda sıralamış olduğumuz siyasi anlayışımız ve duruşumuzla taban tabana zıt siyaset anlayışı güden, PKK terör örgütünün siyasi ayağı olan bir siyasi parti ile kapalı kapılar ardında ittifak yapan, yerel yönetimler özerklik şartını kabul edeceğini, Selahattin Demirtaş’ı, Osman Kavala’yı serbest bırakacağını, Suriye’nin kuzeyinden, Doğu Akdeniz’den çekileceğini, SİHA’ların üretimini, terör örgütlerine düzenlenen operasyonları, belediyelere kayyum atamalarını durduracağını, terörle mücadele yasalarını, Avrupa’ya uyumlu hale getireceğini söyleyen, PKK’ya ’terör örgütü’ diyemeyen, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceği açıklamasını yapması bizleri derinden üzmüştür. Yukarıda belirttiğimiz siyasi anlayışımızla birebir uyuşan anlayış, Cumhur İttifakı ve bizim anlayışımızı temsil edebilecek aday Cumhur İttifakının cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz, devletimizin, vatanımızın, milletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız. Söz konusu vatansa gerisi teferruat anlayışı ile Anadolu Birliği Partisi Kayseri İl Başkanlığı ve partideki diğer bütün görevlerimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.