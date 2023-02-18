Başkan. Dr. Palancıoğlu: 'Melikgazi arama kurtarma ekibi birçok depremzedeye umut oldu'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak ilk günden itibaren deprem bölgesine gönderilen arama ve kurtarma ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışarak enkaz altında birçok canı yaşama kavuşturduklarını söyledi.

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  • 18.02.2023 12:17
  • Güncelleme: 18.02.2023 13:01
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Başkan. Dr. Palancıoğlu: 'Melikgazi arama kurtarma ekibi birçok depremzedeye umut oldu'
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak ilk günden itibaren deprem bölgesine gönderilen arama ve kurtarma ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışarak enkaz altında birçok canı yaşama kavuşturduklarını söyledi.

Enkaz altında önce tespit ederek sonra da hassas çalışmalar ile kurtarılan vatandaşların kendilerine büyük mutluluk verdiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “10 ili kapsayan yüzyılın felaketinde Melikgazi’den giden ekiplerimiz kendisine yakışan ve üzerine düşen her türlü çalışmayı yerine getirdi. Melikgazi Belediyesi olarak depremin ilk saatlerinden itibaren Kahramanmaraş’ta 60’ın üzerinde personel ve 40 civarında iş makinalarımız ile arama kurtarma çalışmalarını bugüne kadar gerçekleştirdik. Ekiplerimiz ilk günden itibaren deprem bölgesinde çalışmalara başladı. Hatta Melikgazi Belediyesi’nin enkaz altından bir depremzedeyi kurtarma çalışması birçok ulusal kanalda naklen verildi. Türkiye’yi duygulandırdı, mutlu etti. İlk günden itibaren yapılan çalışmalarda Melikgazi ekibimiz 23 vatandaşımızı enkaz altından kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Asrın felaketinde iyilikleri asla unutulmayacak tüm kahramanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, uzun süre uykusuz ve yorgun çalışan ekiplerin enkaz altından bir yaralıyı kurtarmaları çalışmalarına şevk ve heyecan verdiğini tüm yorgunluğun unutulmasına vesile olduğu sözlerine ekledi.

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İHA

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