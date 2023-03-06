Başkan. Dr. Palancıoğlu: 'Tüm imkanlarımızla deprem bölgesindeyiz'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, asrın felaketi olarak 10 ilde meyana gelen deprem sonrası komşu il olan Kahramanmaraş'a Kayseri halkının tek yürek olarak her türlü destek ve yardımda bulunduğunu söyledi.

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  • 06.03.2023 17:25
  • Güncelleme: 06.03.2023 19:42
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Başkan. Dr. Palancıoğlu: 'Tüm imkanlarımızla deprem bölgesindeyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, asrın felaketi olarak 10 ilde meyana gelen deprem sonrası komşu il olan Kahramanmaraş’a Kayseri halkının tek yürek olarak her türlü destek ve yardımda bulunduğunu söyledi.

Maraş deprem bölgesine ilk günden itibaren destek olmak için Melikgazi Belediyesi olarak seyyar WC ve duş, 115’ün üzerinde iş makinası ve 350’e yakın personel ile destek olduklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Deprem bölgesinde arama ve kurtarma ekipleri oluşturduk. Sonra her gün ihtiyaç duyulan malzemeleri temin ederek bir koordinasyon içerisinde deprem bölgesine gönderdik. Şehrimizde genel deprem yardım çalışmalarını organize ettik. Yardım ve çalışmalarımız tüm hızı ile devam ediyor. Deprem bölgelerinde enkaz kaldırma, temizlik, çöp toplama, ilaçlama ve yapılması gerekenler için toplantılar yaparak gerekli planlamaları yaptık. Ancak bu çalışmaları gerçekleştirirken de Melikgazi ilçemizde tüm hizmet ve çalışmalar aksatılmadan devam etmektedir. Melikgazi halkı da mağdur edilmemektedir. Bundan dolayı çalışmaları gerçekleştiren fedakâr ve vefakâr çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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İHA

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