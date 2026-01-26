Başkan Elvan Öztürk, 'Seyydi Burhaneddin isminin kaldırılması, akıl tutulması'

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, Kayseri’nin tarihi ve manevi şahsiyetlerine ait isimlerin cadde ve bulvarlardan silinmesinin kentin geleceği adına endişe verici olduğunu belirtti. Öztürk, "Kayseri’de bu tiyatro tutmaz. Değerli Kayserili hemşehrilerim, bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda mimarımız Mimar Sinan'ın ismi bulvardan kaldırıldı. Dünya mimarlık tarihinin eşsiz kimliğine sahip bu şahsın isminin kaldırılması büyük bir tepkiyle karşılanınca, ismi verilen şahıs kendisinin bu işten vazgeçtiğini ifade ederek tekrar Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konunun görüşülmesi gündeme geldi. Ama arkasından takip ettiğiniz üzere, çok ciddi manada bu vazgeçişten dolayı Sayın Elitaş'a övgü dolu sözler sırayla yağmaya başladı. Ben işin şu kısmındayım; böyle bir zihniyetin bunu kaldırabilecek düzeyde olması ve bundan önce de Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin ismini kaldırmış olması, akıl tutulmasından öte böyle bir zihniyetin Kayseri'yi hala yönetiyor olması insana endişe veriyor. Gelecekte başka hangi kararlar alabileceği konusunda ciddi endişeler taşıyorum. Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin ismi biliyorsunuz kaldırıldı ve halen de bu düzeltme yapılmadı. Biz şu anda hazretlerin türbesinin önünde bu konuya dikkat çekmek için bulunuyoruz. Bundan sonra bu isim değişene kadar ben AK Parti ismini zikretmeyeceğim ve şöyle zikredeceğim: 'Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin ismini bulvardan kaldıran parti' olarak zikredeceğim. Biz zaten Kayserili olarak Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin ismini yaşatmaktan, onu anmaktan, onu dünyaya tanıtmaktan aciz ve mahcup bir durumdayken; bir de bulvardan ismini kaldırmak gibi bir süreci yaşatmış olmamızın ayıbını nasıl kapatacaklar çok merak ediyorum. Bu konuda Kayseri kamuoyunun desteğini bekliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerinde bulundu.