Başkan Erbankan, '6824 sayılı kanunla ailenin temelleri parçalandı'
Yeniden Refah Partisi 3. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'AK Parti iktidarı döneminde Taksim'e cami yapıldı. İmam hatip okulları açıldı. Kur'an kursları çoğaldı ama aynı zamanda 22 tane LGBT derneği İçişleri Bakanlığı'ndan kuruluş iznini aldı. 6284 sayılı kanunla ailenin temelleri parçalandı' dedi.
