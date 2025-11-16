Başkan Erbankan, '6824 sayılı kanunla ailenin temelleri parçalandı'

  • Haberler
Yeniden Refah Partisi 3. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'AK Parti iktidarı döneminde Taksim'e cami yapıldı. İmam hatip okulları açıldı. Kur'an kursları çoğaldı ama aynı zamanda 22 tane LGBT derneği İçişleri Bakanlığı'ndan kuruluş iznini aldı. 6284 sayılı kanunla ailenin temelleri parçalandı' dedi.

Yeniden Refah Partisi 3. Olağan Büyük Kongresi Ankara’da gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6284 sayılı kanunla ailenin temellerinin parçalandığını, 22 LGBT derneğinin İçişleri Bakanlığı’ndan kuruluş izni aldığını söyledi. Başkan Erbakan, “AK Parti iktidarı döneminde Taksim’e cami yapıldı. İmam hatip okulları açıldı. Kur’an kursları çoğaldı ama aynı zamanda 22 tane LGBT derneği İçişleri Bakanlığından kuruluş iznini aldı. 6284 sayılı kanunla ailenin temelleri parçalandı. AK Parti iktidarı ‘Dünya 5’ten büyüktür’ dedi. Ama bu sözün gereğini yerine getirmek üzere D-8’i canlandırmadı. D-60 hedefine Türkiye’yi götürmedi. Dış politikada söylemde şahin, eylemde güvercin oldu” açıklamalarında bulundu.

