Başkan Ergül: 'Kayserimiz de yüzde 85 oranında aşılama programı tamamlandı'

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, “PatiRadar” programına katılarak, moderatör Selen Kocaman'ın sorularını yanıtladı.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, şap hastalığı aşılama oranının Kayseri'de yüzde 85 oranında tamamlandığını belirterek yakında pazarların açılacağını söyledi. Başkan Ergül, "Şap hastalığı, yine hayvanlarda görülen, zoonoz bir hastalıktır, insanlara bulaşabilir. Normalde viral bir hastalık. Dönem dönem de ülkemizin çeşitli bölgelerinde şekillenmekte. Özellikle de kurban hareketlerinin çok olduğu dönemlerde, çünkü bizde hayvan hareketleri ne kadar çok olur ise, hastalık yayılma potansiyeli de o kadar çoktur. Çünkü bir yerden bir yere nakil olduğu için. 5'inci ay gibi Hakkari'de başlamıştı. Orada bakanlığımız tarafından Kayseri'den de 12, tüm Türkiye'den de 125 veteriner hekim Hakkari'ye de destek amaçlı orada görevlendirildi. Orada aşılama gerçekleştirildi. 10 gün gibi bir dönem içerisinde tüm büyükbaş, küçükbaş hayvanlar aşılandı. Fakat 5'inci aydan sonra, 6'ıncı ay gibi, Türkiye'nin değişik vilayetlerinde de şekillenmeye başladı. Bunu şöyle değerlendirelim, hayvanın vücudunun Şap-1 dediğimiz virüsle ilgili yeni bir varyant, yeni çeşitli tipi olduğu için, şapın hayvanın vücudunun ilk defa karşılaştığı bir mikrop olduğundan biraz daha şiddetli seyretti. Ölümlerle sonuçlandı. Burada bakanlığımızın karantina tedbirleri bizde çok hızlıdır. Hemen sahadan örnekler alıp, hastalığın hangi tip olduğu, serotipi teşhis edildikten sonra, ona göre aşı üretildi ve Türkiye'de 81 vilayet, ilçe müdürlüklerimiz tarafından, cumartesi pazar da dahil olmak üzere, mesai mefhumu gözetilmeden, hayvanlar aşılandı. Kayseri'de geçen hafta itibariyle yüzde 85 oranında aşılama programı tamamlandı. Muhtemelen de birkaç gün içerisinde artık tüm Türkiye'de karantina tedbirleri kalkacak. Karantinanın kalkmasıyla da birlikte pazarlar açılacak. İnşallah seyri de düşmüş olacak" şeklinde konuştu.