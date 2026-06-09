Başkan Eroğlu: Sarız'da çok daha güzel hizmetlerimiz olacak

Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, ilçede yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Eroğlu, “Türkiye genelinde olan yağışlar Sarız ilçemizi de etkiledi. Altyapı ve üstyapımızda epey sıkıntı oldu ama şuan çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve daire başkanlarımız gerekeni yapıyorlar. İnşallah 2026 yılı Sarız için güzel olacak. Sarız’da çok daha güzel hizmetlerimiz olacak. İnşallah hep beraber başaracağız. Şuanda belediye binasını yapmayı düşünüyoruz. Zaten sıcak asfalt konusunda Memduh başkanımızın, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in destekleriyle 20 kilometreyi bulursa Sarızımız daha çok rahatlayacak. İlçemiz daha güzel olacak” diye konuştu.