Başkan Esat Öztürk personelle bayramlaştı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bayram tatili sonrası ilk mesai gününde belediye personelleri ile bayramlaştı.

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  • 24.04.2023 12:34
  • Güncelleme: 24.04.2023 14:08
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Başkan Esat Öztürk personelle bayramlaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bayram tatili sonrası ilk mesai gününde belediye personelleri ile bayramlaştı.

Belediye Hizmet binası bahçesinde düzenlenen bayramlaşmada Başkan Esat Öztürk, personellerinin Ramazan Bayramını kutladı. Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, çeşitli birimlerde görev yapan personeller ve belediye işçilerinin katıldığı programda çalışanların tek tek elini sıkan Başkan Öztürk, “Biz kocaman bir aileyiz. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın” dedi.

Bayramlaşmada belediye personellerine konuşan Başkan Öztürk, “ Öncelikle sizlerin ve ailenizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, Rabbim bizleri sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde nice nice bayramlara ulaştırsın. Sizler her zaman benim yüz akım, gururum oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Biz bu ilçeye sevdalıyız. Hizmet etmeye sevdalıyız. Sizlerin de fedakârca çalıştığını biliyorum. Ben her zaman çocuklarımıza götürdüğümüz rızkın helalinden olması için Rabbime dua ediyorum. Belediyeciliği tarif edecek olursam kendinden fedakârlık, zamanından fedakârlık diyebilirim. Biz sevdamız dediğimiz Yahyalı’ya hizmet ederken kırdığımız personellerimiz olabiliyor. Kurum amirleri baba mesafesindedir. Bazen terbiye için evlada şefkat tokadı vurulabiliyor. Bazen bizde bunu yaptık. Sizlerden bunun için helallik istiyorum. Yahyalı Belediyesi olarak biz bir aileyiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz, hoşgörümüz, sevgimiz birçok insana da birbirimize de yeter. Allah birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın“ diye konuştu.

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İHA

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