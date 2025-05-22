Başkan Esat Öztürk'ten Türkiye Diyanet Vakfı'na Kurban Bağışı ve Su Kuyusu Desteği

Ziyarette açıklama yapan Başkan Öztürk, Diyanet teşkilatında 14 yıl görev yapmış biri olarak, Türkiye Diyanet Vakfı’nın çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Öztürk, “Hayatı paylaştığım çok değerli eşim adına Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışında bulunduk. Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan başta İlçe Müftümüz Çelebi Gün hocamız olmak üzere, Abdullah ve Yasin hocalarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum,” dedi.

Konuşmasında yurt dışı yardım projelerine de değinen Başkan Öztürk, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Yahyalı adına açılacak su kuyusu projesine dikkat çekti. Bu proje için yaklaşık 350 bin TL’ye ihtiyaç olduğunu belirten Öztürk, “Bugün itibariyle 50 bin TL’lik kısmını kendi imkanlarımızla karşıladık. İlçemizin hayırsever insanlarının desteğiyle kalan 300 bin TL’yi de en kısa sürede temin edeceğimize inanıyorum. Yahyalı olarak yurt dışında bir su kuyumuzun olmaması eksikliktir. Gelin, hep birlikte bu güzelliğe imza atalım,” şeklinde konuştu.

Başkan Öztürk, konuşmasının sonunda kampanyayı başlatan Türkiye Diyanet Vakfı’na teşekkür ederek, ilçe halkını hem kurban bağışı kampanyasına hem de su kuyusu projesine destek olmaya davet etti.