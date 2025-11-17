Başkan Ganbarov, “17 Kasım, Azerbaycan’ın milli kimliğini tüm dünyaya gösterdiği dönüm noktasıdır”

17 Kasım Azerbaycan Milli Diriliş Günü, 17 Kasım 1988 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün Azadlık Meydanı’nda, Sovyet rejiminin baskılarına karşı Azerbaycan halkının gösterdiği mücadelenin yıl dönümü. 17 Kasım Azerbaycan Milli Diriliş Günü’nde konuşan Şuşa Azerbaycan Evi Başkanı Elshan Ganbarov, 17 Kasım Azerbaycan Milli Diriliş Günü’nün Azerbaycan halkının milli kimliğini, özgürlük iradesini ve birlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “Azerbaycan tarihinde 17 Kasım Milli Diriliş Günü, halkımızın milli kimliğini, özgürlük iradesini ve birlik ruhunu bütün dünyaya gösterdiği çok önemli bir dönüm noktasıdır. 1988 yılının 17 Kasımı’nda Bakü’deki Azadlık Meydanı’nda başlayan büyük halk hareketi, Sovyet rejiminin baskılarına karşı Azerbaycan halkının ‘özgür yaşamak’ kararlılığının güçlü bir ifadesi olmuştur. Binlerce vatandaşımız meydanlara çıkarak hem toprak bütünlüğümüzü savundu hem de milli haklarımızın tanınmasını talep etti. Bu süreç, Azerbaycan’ın yeniden bağımsızlığa giden yolunu hazırlayan en kritik adımlardan biri oldu” ifadelerinde bulundu.

‘BİR MİLLET, İKİ DEVLET ANLAYIŞI GÜCÜMÜZÜN TEMEL KAYNAĞIDIR’

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk dünyasının verdiği desteğin paha biçilemez olduğunu vurgulayan Başkan Ganbarov, “Milli Diriliş Günü, sadece bir protesto hareketi değildir; Azerbaycan halkının özgürlük bilincinin uyanışı, milli kimliğe ve değerlere dönüş, Vatan sevgisinin yeniden canlanması, devlet olma iradesinin güçlenmesi anlamına gelir. Bugün Karabağ zaferi ile taçlanan tarihi süreç de aslında o diriliş ruhunun devamıdır. Azerbaycan halkı, Ali Başkomutan Sayın İlham Aliyev’in kararlı liderliğinde hem topraklarını işgalden kurtarmış hem de milli birliğin gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk dünyasının verdiği destek ise bizim için her zaman paha biçilemezdir. ‘Bir millet, iki devlet’ anlayışı, tarih boyunca olduğu gibi bugün de gücümüzün temel kaynağıdır. Milli Diriliş Gününü anarken; Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve toprağı için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Güçlü ve bütün bir Azerbaycan idealine hizmet etmeye devam edeceğimizi vurguluyorum” şeklinde konuştu.