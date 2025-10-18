Başkan Ganbarov, 'Azerbaycan bayrağı asla inmeyecek'

18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Azerbaycan’ın kendi bağımsızlığını kurduğu 18 Ekim 1991 tarihinden itibaren kutlanmaktadır. Azerbaycan Bağımsızlık Günü’nde değerlendirmelerde bulunan Şuşa Azerbeycan Evi Derneği Başkanı Elshan Ganbarov, Azerbaycan bayrağının bir daha asla inmeyeceğini vurgulayarak, “Bugün Azerbaycan tarihinde çok önemli, tarihi günlerden bir tanesi. Çünkü Azerbaycan’ın bağımsızlığının yeniden kurulduğu gün. Azerbaycan’ın bağımsızlığını özetleyecek bir cümle söylemek istersek eğer; birincisi 1918 senesinde Azerbaycan’ın kurucu liderlerinden birisi olan Mehmet Emin Resulzade’nin ‘Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez’ şuarıyla, biz 100 seneden fazladır bunu kendimize örnek aldık. Asla bu bayrağı indirmemeye gayret ediyoruz. Bir daha da asla inmeyecek. Tarihi arka planda, 1918 yılında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kuruluyor, ancak maalesef ömrü 2 sene sürüyor. Çarlık Rusyası Sovyetler Birliği’ne geçtiği zaman, Sovyetler Birliği’nin müdehalesiyle Azerbaycan 70 yıllık bir işgale giriyor. 18 Ekim 1991 tarihinde bugün, Sovyetler Birliği’nin de dağılmasına yakın bir süreçte Azerbaycan kendi bağımsızlığını yeniden kuruyor. Müstakil bir devlet gibi faaliyetine başlıyor. Bugün Azerbaycan’da çeşitli konserler, şenlikler, anım günleri olarak kutlanmaktadır” ifadelerinde bulundu.