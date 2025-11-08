Başkan Ganbarov, “Karabağ Savaşı, bütün Türk dünyasının zaferidir”

8 Kasım Karabağ Zaferi’nin 5. Yılı’nda Şuşa Azerbaycan Evi Başkanı Elshan Ganbarov açıklamalarda bulundu. Başkan Ganbarov, 44 gün süren Karabağ Savaşı’nın sadece Azerbaycan’ın değil, tüm Türk dünyasının zaferi olduğuna dikkat çekerek, “44 gün süren destansı Karabağ Savaşı, sadece Azerbaycan’ın değil, bütün Türk dünyasının zaferidir. Bu zafer, kahraman Azerbaycan ordusunun, Ali Baş Komandan Sayın İlham Aliyev’in kararlı liderliğiyle, Türk milletinin kalpten gelen desteğiyle kazanılmıştır. O günlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve aziz Türk halkının ‘iki devlet, bir millet’ anlayışıyla Azerbaycan’a verdiği manevi destek, bizler için tarifsiz bir güç kaynağı olmuştur. Her karışında şehitlerimizin kanı bulunan Karabağ topraklarının yeniden vatanla kucaklaşması, Türk dünyasının dayanışmasının simgesidir” açıklamalarında bulundu.

Atatürk’ün ebediyete intikal günü olan 10 Kasım’ın, Karabağ Savaşı’nın kazanılma gününe denk gelmesi sebebiyle 8 Kasım olarak ilan edildiğinin altını çizen Şuşa Azerbaycan Evi Başkanı Elshan Ganbarov, “Normalde bu büyük zafer, 10 Kasım tarihinde kazanılmıştır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Türk dünyasının ortak lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal günü olması nedeniyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev, büyük bir hassasiyet ve saygı örneği göstererek Zafer Günü’nü 8 Kasım olarak ilan etmiştir. Bu karar, iki kardeş devlet arasındaki derin sevgi, saygı ve kardeşliğin en anlamlı göstergesidir. Bugün bizler, Karabağ Zaferi’nin 5. yılında, hem kahraman askerlerimizi hem de bu yolda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, bu gururu Türk dünyasıyla birlikte yaşıyoruz. Şuşa’nın, Türk’ün kalbi olarak yeniden dirilişi, tarihimizin en parlak sayfalarından biridir” ifadelerinde bulundu.