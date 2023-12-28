Başkan Gülsoy: '2024'ün barışın hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, '2023 yılı dünyada savaş, gerilim ve kutuplaşmanın doruğa çıktığı, ülke olarak ta büyük badireler yaşadığımız iniş, çıkışlarla dolu bir yıl oldu. 2024 yılının savaşların bittiği, barışın hakim olduğu, ticari hayatta enflasyonun azaldığı, finansal istikrar ile fiyat istikrarı arasındaki dengenin oluşturulduğu bir yıl olmasını diliyorum.' dedi.

PAYLAŞ
  • 28.12.2023 11:30
  • Güncelleme: 28.12.2023 16:14
Başkan Gülsoy: '2024'ün barışın hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, “2023 yılı dünyada savaş, gerilim ve kutuplaşmanın doruğa çıktığı, ülke olarak ta büyük badireler yaşadığımız iniş, çıkışlarla dolu bir yıl oldu. 2024 yılının savaşların bittiği, barışın hakim olduğu, ticari hayatta enflasyonun azaldığı, finansal istikrar ile fiyat istikrarı arasındaki dengenin oluşturulduğu bir yıl olmasını diliyorum.’ dedi.

Başkan Gülsoy mesajında, “Çok ağır yükler ve sorumluluklar yüklediğimiz 2023 yılını geride bırakıyoruz. Bir yıllık süreçte, ilimiz iş dünyasının sorunlarına çözüm bulmak, ekonomik ilişkilerini güçlendirmek, özellikle uluslararası pazarda yer almak ve avantajlarından faydalanmak adına hep birlikte kıymetli çalışmalara imza attık” dedi.

Dünyada savaş ve gerilimin doruğa çıkması, küresel ölçekte yaşanan sorunlar, yüksek enflasyon, üretim maliyetlerinin yüksekliği, dış pazarlarda süregelen durgunluk, artan finansman maliyetleri gibi 2024’e önceki yıllardan devreden zorlayıcı koşullar içinde adım atıldığının altını çizen Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2024 yılına girerken ülkemiz açısından önemli sorun yüksek enflasyon. Enflasyon, sadece ekonomide değil, sosyolojiden psikolojiye hatta ahlaki değerlere kadar yansıması oluyor. Onun için böylesine yüksek bir enflasyonu kaderimiz haline getirmemeli, kesinlikle hayatımızdan çıkarmalıyız. Faizlerin yüksek olması ve bu faizlerin yüksek seyri mutlaka ekonomik aktiviteyi ciddi ölçüde yavaşlatacak. İç piyasaya bağlı sektörlerde hem talep noktasında, hem finans kaynağı noktasında bir zorluk yaşanacağı kesin. Enflasyonla mücadelede fiyat istikrarı ile finansal istikrar arasındaki dengenin oluşturulması gerekiyor. Bizler inanıyoruz ki bu süreç uzun olabilir ama sorunlarımız çözümsüz değil. Elbette fiyat ve finansal istikrar sağlanması için geçicide olsa bazı zorluklar yaşanacaktır. Bu zorlu sürecin ardından kavuşacağımız istikrar yeniden toparlanmanın önünü açacak en güçlü kazanımızın olacağını düşünüyorum. Enflasyonla mücadele ederken bir taraftan da üretimin, ihracatın, istihdamın önceliklendirildiği bir denge içerisinde götürülmesini istiyoruz. Türkiye ekonomisi bugüne kadar birçok badire atlattı, çok zor dönemlerin üstesinden güç birliğiyle gelmeyi başardık. Her zaman olduğu gibi bu dönemi de hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Biz devletimize güveniyoruz. Enseyi karartmadan tam gaz çalışmaya, üretim, istihdam ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Kayseri Ticaret Odası olarak 2024 yılında da yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik artarak gündemimizde olmaya devam edecek. Geleceği şekillendirmeye başlayan bu önemli gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bunun içinde daha fazla ticaretle ve yatırımla bölgesel ve küresel bir ekonomik güç olma konumumuzu kuvvetlendirmeliyiz. Geçmiş tecrübelerimiz, hızlı adapte olan dinamik yapımızla ve yeni ortaklıklar kurarak, bu süreçte en büyük payı alabiliriz. Bu vesileyle şahsım ve odamız adına değerli üyelerimizin, camiamızın ve hemşehrilerimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyor; birlik beraberlik içinde sağlık, barış, bereket, huzur ve mutluluk dolu bir yıl geçirmeyi diliyorum.”

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Şehitler için Yılbaşı Programları Olmasın'

'Şehitler için Yılbaşı Programları Olmasın'

Overlokçu Kapınıza Geldi

Overlokçu Kapınıza Geldi

Buğdaylı cinayeti sanıklarına ceza yağdı

Buğdaylı cinayeti sanıklarına ceza yağdı

Kayseri'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kayseri'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı

Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı

En 'özel' bilim fuarı

En 'özel' bilim fuarı

Çok Okunanlar
1
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

2
Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

3
Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

4
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

5
OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

6
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından şehitler için mevlidi şerif okutuldu

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından şehitler için mevlidi şerif okutuldu

Kayseri'ye Erciyes OSB Müjdesi

Kayseri’ye Erciyes OSB Müjdesi

DAHA FAZLA
Genç avukat kalbine yenik düştü

Genç avukat kalbine yenik düştü

Durdurulan çekicide 400 paket kaçak sigara bulundu

Durdurulan çekicide 400 paket kaçak sigara bulundu

20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Belediye Başkan Adaylarının Netleşmesi Seneye kaldı

Belediye Başkan Adaylarının Netleşmesi Seneye kaldı

Vali Çiçek: 'Her mahallede bir spor okulumuz olsun istiyoruz'

Vali Çiçek: 'Her mahallede bir spor okulumuz olsun istiyoruz'