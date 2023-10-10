Başkan Gülsoy: 'Enflasyonla topyekun mücadele etmeliyiz'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy; Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın “Cumhuriyet’in 100. Yılında marketlerden büyük bir indirim kampanyası” çağrısına destek vererek Kayseri’de fiyatlarını sabitleyen zincir marketleri kutladı. Enflasyonla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini altını çizen Gülsoy; “Bu ülke bizim. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci de hep birlikte bir ve beraber olursak atlatacağız. Enflasyonu yükselten, piyasalarımıza güveni azaltan bu fırsatçılara göz açtırmamamız gerekiyor. İş dünyamızın da bu hassasiyeti göstereceklerine inancım sonsuz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Cumhuriyet’in 100. yılında tüm sektörlerden büyük indirim kampanyasına destek çağrısını değerlendirdi. Gülsoy; "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı büyük indirim çağrısının kar topu etkisiyle büyümesini mutlulukla karşılıyoruz. Şehrimizde de üyelerimiz olan zincir marketlerimizin bazı kategorilerdeki ürünlerinde Aralık ayı sonuna kadar fiyatlarını sabitleme kararı almalarından dolayı kutluyorum" dedi. Kayseri’deki tüm işletmeleri, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet eden Gülsoy; "Hükümetimiz tarafından alınan ekonomik tedbirler olsun, yapılan çalışmalar olsun bu mücadelenin başarıyla sonuçlanacağını gösteriyor. Her şeyden önce kendi devletimize ve milletimize güvenmek ve inanmak zorundayız. Bu ülke bizim. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Enflasyonla topyekun mücadele edersek, halkımızla, sektörlerimizle birlikte el ele verirsek, beraber olursak atlatırız. Maliyet ve fiyat artışları karşısında özel sektör topyekun katılmadığı sürece, sadece çalışanlarımızın alım gücü erir. Bu sebeple sektörlerimizi, tedarik zincirinin her halkasını, enflasyonla mücadelede yanımızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Bugüne kadar olan sıkıntıları nasıl bertaraf ettiysek enflasyonu da bertaraf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gülsoy, bu sıkıntılı süreçte fırsatçılara da göz açtırılmaması gerektiğinin altını çizerek; “Biz ahilik kültürü ile yetişmiş, ahilik kültürünü benimseyen, genlerinde ahilik kültürünü taşıyan iş insanlarıyız. Ahilik kültürü ile yoğrulan iş insanlarımızdan beklentimiz bu yöndedir. Enflasyonu yükselten, piyasalarımıza güveni azaltan bu fırsatçılara göz açtırmamamız gerekiyor. İş dünyamızın da bu hassasiyeti göstereceklerine inancım sonsuz” diye konuştu.