Başkan Gülsoy: 'Kayseri ilk 7 ayda 2 milyar 74 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Temmuz ayında Kayseri’nin 270 milyon 792 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Gülsoy, Kayseri’nin 2023 Ocak-Temmuz dönemini ise 2 milyar 74 milyon dolar ihracat ile kapattığını belirtti.

Başkan Gülsoy; “TÜİK verilerine göre 2023 yılı Temmuz ayı ihracatımız 270 milyon 792 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,49 azalış yaşanmıştır. 2023 Haziran ayına kıyasla yüzde 6,96 oranında azalış görülmüştür. Kayseri olarak İthalatımız ise Temmuz ayında 160 milyon 652 bin dolar olmuştur. Artış oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 7,47 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre artış oranı ise yüzde 24,44.’dür. İhracatımızın ithalata oranla aşmış olması, şehrimizin ihracatının karşılama oranına verdiği desteği göstermektedir. 2023 yılı Haziran döneminde ihracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya, Romanya, ABD, İtalya, İsrail, Birleşik Krallık, Polonya ve Fransa’dır. Kayseri’den Temmuz ayında 153 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy; “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Elektrik Elektronik, Makine Aksamları, Halı, Su Ürünleri, ve Hayvansal Mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Madde ve Mamulleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir“ dedi.

Başkan Gülsoy; “İhracat pazarının daraldığı, uluslararası finansal piyasalarda dış kaynağa ulaşmanın zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Enflasyon, reel sektörün yatırım kararlarında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor. KOBİ kredilerindeki daralma, zincirleme etkisiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor. Birinci öncelik mevcut üretim kapasitesini korumak olmalıdır. Üretim ve ihracat olmadan ekonomik büyümeyi ve istikrarı sağlamak mümkün olmayacaktır. İşletme sermayesine ihtiyacımız var. Finans dünyasının reel sektöre destek olmasını bekliyoruz. Diğer yandan, Deprem felaketi bizlere bir kez daha gösterdi ki Marmara bölgesine alternatif şart. Muhtemel İstanbul depremi de göz önünde bulundurularak ülke ekonomisinin geleceği için ‘Marmara Sanayi Havzası’ yedeklenmeli. Bu sebeple ülkemizin dengeli kalkınmasına paralel şekilde ’Orta Anadolu Yatırım Havzası’ oluşturulmasını istiyoruz. Devletimizin vereceği desteklerle bunu başarabilecek potansiyele fazlasıyla sahibiz. Burada güçlü, nitelikli ürün üreten, yeşil dostu bir sanayi havzası oluşturulmalı. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında hedefimiz daha da büyük. Hedeflerimizi tutturmamız için ihracattaki sorunların çözümüne odaklanmalıyız. Kayseri olarak yılın 7. Ayında toplam ihracat rakamımız 2 milyar 74 milyon Dolar’a çıkmıştır. En zorlu şartlarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam diyoruz. Tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran, memleketi ve ülkesi için üretmeye devam eden, yüzlerimizi güldüren tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve emektar çalışanlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum.” dedi.