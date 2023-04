Başkan Gülsoy: 'Togg'un satışı yapılan yerlerde 'teslim merkezi' olacak'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, odanın çalışmaları hakkında bilgiler vererek, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Gülsoy, yaptığı açıklamada Togg, Kayseripark’taki kaçak inşaat, Dünya Ticaret Merkezi, deprem gibi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremin ticarette domino etkisi oluşturmasının sonuçlarının kötü olabileceğini söyleyen Ömer Gülsoy , “Yaşanan şeyleri üst üste koyduğumuz zaman, genel olarak baktığımızda Kahramanmaraş’a biz sınır komşusuyuz ve bizim onlarla ticaretimiz diğer şehirlere göre biraz daha fazla. Genel yapı olarak baktığımız zaman da 11 ilden bahsediyoruz, 13,5 milyon insanı etkileyen bir depremden bahsediyoruz. Türkiye ekonomisinin aşağı yukarı ihracatının yüzde 10-11’inin karşılandığı 11 şehirden bahsediyoruz. Buradaki insanlara baktığımız zaman 200 bin firmanın zarar gördüğünden bahsediyoruz. Bunların her bir tanesini üst üstüne koyduğumuz zaman sadece Kayseri’de değil, bütün Türkiye üzerinde bir etki yapacaktır mutlaka. Geçenlerde bir arkadaşım aradı İzmir’den “Benim alacağım var, ne yapacağım?” diyor. Burada gücü olan, parası olan zararını silebilir ama gücü olmayan sadece orayla iş yapmış, ya da bir başkasından borç, vadeli almış. Bunun domino etkisi kötü olur” dedi.

“Devlet destek ve teşvikleri devam etmeli”

Gülsoy, deprem bölgesinde ticari çarkların dönmesi için devlet desteklerinin devam etmesi gerektiğini söyleyerek, “Bu yüzden bizim istediğimiz devletimizin destek ve teşviklerinin devam etmesi. O yüzden diyoruz ki buradaki en önemli şey buradaki üretim hayatının devam ettirebilmek, sürdürebilmek gerekir. Yoksa oradaki insanlar aşağı yukarı 13 milyon bir nüfustan bahsediyoruz. Bunun 2,5 milyonu bu bölgeyi terk etmiş diyoruz. Bu bölgeyi terk eden insanlarımızın tekrar memleketlerine gidip oradaki üretim hayatını canlandırması gerek. Eğer biz oradaki üretim şartlarını döndüremezsek, Türkiye ekonomisi de zarar görür. Bunun için nitelikli insanlarımız dönmeli. Yoksa gelen herkesi misafir ederiz açıkta da bırakmayız bunda bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

“TOGG’un teslim merkezi ve servisi olacak”

Yerli ve milli otomobil TOGG için online satış sonrasında teslim merkezi ve servisinin açılacağını söyleyen Başkan Gülsoy, “TOGG için bir otomobilden fazlası diyorlar ve gerçekten de öyle. 60 yıllık bir hayalin ete ve kemiğe bürünmüş halini görüyoruz. Gerçekten tasarımıyla, görüntüsüyle mükemmel. Buradan Rifat başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu mobil deneyim aracı Türkiye’de ilk olarak 8 ilde var. Oradan da diğer illere de gidecek. 6 ilden sonra Kayseri’ye geldi. Rifat beyden talep ettiğimizde hay hay dedi. Aslında başka bir yerde olacaktı ama biz Kayseri Ticaret Odası olması istediğimizde diğer oda başkanları da sağ olsunlar bize destek verdiler. Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu önünde teşhir edilmesi ve burada vatandaşlarımıza görücüye çıkmasına hem lokasyon olarak hem de genlerine uygun olmuş oldu. Çünkü TOGG müthiş bir iradenin konmasıyla, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile hayata geçti. Yazılımı da dahil hepsi bize özel ve 60 yıllık hayalimiz gerçekleşti. Fikri ve mülki hakları tamamen bize ait. 2017’de sözle başlayan bir şey şu anda hepimizin gururlandığı bir otomobil oldu. Bu bir vizyon, ufuk meselesi. Çekilişe katıldık ama şahsi olarak çıkmadı fakat bize de makam aracı olarak önümüzdeki ay gönderecekler inşallah. Burada bir bayi sistemi yok online satış ve bunun sebebi de tüketiciye biraz daha cazip fiyata gelsin diye. Mükemmel de bir talep oldu. Dünyada dahi böyle bir talep oluşmamıştır. Burada online satış olduğu için burada bir teslim merkezi kuracaklar. Teslim merkezi ile birlikte de servisi olacak. En kısa zamanda da hayata geçecek” dedi.

“El Verin Ev Verin Kampanyası ile kalıcı konutlar yapacağız”

Gülsoy, TOBB tarafından başlatılan ’El Verin Ev Verin’ Kampanyası ile deprem bölgesinde kalıcı konutlar yapacaklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayseri’de büyük bir deprem beklenmiyor ama her ne olursa olsun bizim deprem bilincini oturtmamız lazım. Biz 2018’de geldiğimizden beri kentsel dönüşüme daha fazla ağırlık ve hız verilmesinden her platformda bahsettik. Bizim organize sanayi etrafında kalan yerler biliyorsunuz ki sulak arazilerdi. Bu sebepten de zemin etüdünün iyi yapılması lazım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kalıcı konut yapımı üzerinde de depremin ilk gününden bugüne kadar oradaki göçü önlemek, üretim hayatının ve ticari hayatın çarklarının daha iyi dönmesi için kalıcı konut çalışmaları için çalışmalar yaptı. Birlik başkanımız Rifat bey bir toplantı yaparak tim odalara ‘El verin, ev yapalım’ sloganıyla kalıcı konut yapımında da bir kampanya başlattı. Bu kampanya içerisinde TOBB 1 milyar TL nakit yardımla birlikte iş dünyası üzerinde bir tuğla da olsa yapım için kampanya başlatıldı. İnşallah bunda da iş dünyamızla birlikte kalıcı konutta da başarılı olacağız diye düşünüyorum.”

“Kamu müteahhitleri için görüşmelerimiz devam ediyor”

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Netice alamadık ama görüşmelere devam ediyoruz. Burada gerçekten mağdur olan kamuya iş yapan müteahhitlerimiz var. Bu sektördeki kamu müteahhitlerimiz zor durumdalar. Bizlerde dernek ile beraber ve komitelerimizde bulunan müteahhit arkadaşlarımızla onların sorunlarını dile getirip hem bakanlık düzeyinde hem de birlik başkanlığı düzeyinde girişimlerimiz var. Sorunlarının çözülmesi için çalışmalar yapılıyor. Biz en büyük taleplerimizin içerisinde bu arkadaşlarımızın da istediği yeniden teminatlarının yükseltilmemesi gibi isteklerinin ve taleplerinin hepsini yazdık ve verdik. En son gönderdiğimizin içerisinde de rücu davalarından vazgeçmeleri, teminatların güncellenmesinler, “başka bir talebimiz yok” diyerek ilettik. Bunlar iş yapabilme kabiliyetlerini yitirmesinler, işlerinden vazgeçmesinler ve çarklarını döndürsünler diye istediğimiz 8-10 tane talebimiz vardı ama son son 2’ye düşürdük” dedi.

Odanın yaptığı kooperatif hakkında bilgiler veren Gülsoy, “Bitirmek üzereyiz. İnşallah önümüzdeki ay neticelendiririz. Kayseri’nin en güzel yerlerinden bir tanesinde. Orada 2 bin 500 tane iş insanımız oraya bel bağlamışlar. Uygun fiyata mülk sahibi olalım diye. Kooperatiflerin amacı da bu. Biz nihayetinde köşe başı veya kazancıların ortasında da dükkan istemiyoruz. Gerçekten kiradan kurtulup kendi başına çalışabilecek ve istihdam oluşturabilecek arkadaşlarımıza orada dükkan yapacağız. İstekleri bu istikamette. Oraya 250, 500 ve bin metrekarelik dükkanlar yapılacak. Öncelikli hedefimiz tapusu bizim kooperatifimiz üzerine ama sonrasında TOKİ veya bakanlık marifetiyle, belediyelerimizle de ortaklaşa olarak şehrimize yakışır bir proje olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"DTM’yi masaya yatıracağız"

Atıl bir vaziyette bulunan Dünya Ticaret Merkezi ile ilgili konuşan Başkan Gülsoy, “Oranın işi biraz karışık. Orası 2002 yılın Dünya Ticaret Merkezi olarak Kayseri Ticaret Odasına verilmiş. Sonrasında paramız olmadığı için İstanbul Ticaret Odasıyla bir anlaşma yapılmış. Sonra o anlaşma bırakılmış, başka bir anlaşma yapılmış. Orada yapılan bir anlaşmanın içerisinde harcadığı para çıkana kadar merkezin İstanbul Ticaret Odasının çalıştırması yönünde karar verilmiş. Bizim taleplerimiz var. Önümüzdeki günlerde o arkadaşlarımızla sıkıntılarımız azalsın, tekrardan oturacağız. Orada İstanbul Ticaret Odasının ne işi var diyoruz. Artık bize devredin ve atıl bir durumdan çıkarıp daha güzel bir duruma getirelim. Gerçekten güzel bir yer. Lokasyon olarak baktığımızda da on numara bir yer. Binanın yorulması gibi konular var. O da iyi bir tadilat ister. Orada güzel fuarlar yapılabilir. Bu taraftaki fuar merkezi yapılınca orası biraz gözden düşmüş oldu ama ileriki günlerde bir takım düşüncelerimiz var. Önümüzdeki günlerde belediye başkanımızla masaya yatırıp Kayseri’ye yakışır bir hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

"Kayseri’ye yönelik söylenilen sözleri kabul etmemiz mümkün değil"

Kayseripark’ta devam eden kaçak inşaat değinen Ömer Gülsoy, “Biz ticaret odası başkanıyız ve ticaretle uğraşıyoruz. Bizim Kayseri’de ticaretle ilgili açılacak her işletmeye biz sahip çıkarız. Bu farklı şehirde algılanmasın. Bir yerde ticaret açılıyorsa, bizim üyemizse, buralarda insanlar hayatlarını idame ettirecek, vergisini verecek, yanında 3-5 tane insan çalıştıracaksa biz her ticarethaneye kucak açarız. Kanunlara, belediyenin nizamına, projeye uygun her işletme bizim başımızın tacıdır. Bu işletmelerinde alanı rahat bir şekilde vatandaşlarımıza iyi hizmet ediyorsa daha da başımızın tacıdır. Bir takım yapılan işlerin içerisinde yanlışlıklarda varsa buna da karşıyız. Bir başka yerin hakkı gasp ediliyorsa veya bir başka yer dışarıya 2 tane masa attı diye farklı bir uygulama, bu tarafa farklı bir uygulama varsa buna da karşıyız. Biz işletmelerimizin daha iyi iş yapabilmesi için onlara he türlü kolaylığında sağlanması tarafındayız. Kayseri’ye yönelik söylenilen sözleri kabul etmemiz mümkün değil. Hayırsever bir ağabeyimiz ve Kayseri’ye yatırımları da var. Bu katkıları bizim Kayseri’mize özelinde Kayseri’ye farklı gözle bakmaları da hiç kimsenin haddi değil” ifadelerini kullandı.