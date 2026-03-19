Başkan Gülsoy, 'Barışın hakim olduğu bir dünya olsun istiyoruz'
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy 'Şu andaki dünyada yaşanan, küresel ekonomide yaşanan sıkıntıların bittiği kanın ve gözyaşının dindiği, barışın hakim olduğu bir dünya olsun istiyoruz' dedi.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy; “Öncelikle tüm milletimizin, halkımızın, hemşehrilerimizin ve Türk-İslam dünyasının bayramını tebrik ediyorum. Ağız tadıyla, huzur içinde, sağlık, sıhhat ve esenlik içerisinde; tüm İslam aleminde huzur içinde bir bayram diliyoruz. Rabbim nice bayramlara da ağız tadıyla ulaşmayı nasip etsin. Şu andaki dünyada yaşanan, küresel ekonomide yaşanan sıkıntıların bittiği; kanın ve gözyaşının dindiği, barışın hakim olduğu bir dünya olsun istiyoruz. Bu bayramın da vesile olmasını temenni ediyor, hepimizin bayramını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.