Başkan Gülsoy'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı: 'Basın Demokrasimizin Olmazsa Olmazlarındandır'

Gülsoy, açıklamasında, günümüz teknolojileri ile habere ulaşmanın eskiye oranla çok daha kolay hale geldiğini belirterek, doğru habere ulaşmakta görsel ve yazılı medyanın büyük bir işlevi yerine getirdiğini ifade etti. Ayrıca, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisinin bağımsız basın olduğunun altını çizdi.

Başkan Gülsoy, mesajında şunlara yer verdi: “Basınımız; kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşlarımızla kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, vatandaşlarımızın haber alma hakkını tarafsız, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirmek gibi birçok önemli görevler üstlenmektedir. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı bu günlerde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan ve aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da temsil eden basın mensuplarımız, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Gerek ulusal basın temsilcilerimiz, gerekse yerel basın mensuplarımız Kayseri’mizde gelişen haberleri yayın organlarına taşıyarak, vatandaşların doğru ve hızlı bilgilenmesi için çaba sarf ediyorlar. Değerli basın mensubu arkadaşlarımızla karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içinde her zaman aynı yolda yürüyerek Kayseri’mize hizmet etme çabası içerisindeyiz. Geride kalan görev sürecimiz içerisinde ilimizin ekonomik anlamda gelişmesi ve kalkınmasına dönük yürüttüğümüz tüm projelerimizin halkımıza tanıtımında değerli basın mensubu arkadaşlarımızın katkısı büyüktür. Olumlu eleştirilerinin yanı sıra eksik gördükleri konular hakkındaki yorumları da bizler için her zaman önemsenecek değerli fikirler olarak yer almıştır. Bu duygularla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği, ‘Basın ulusun ortak sesidir’ bilinciyle çalışan ve milletimizin gören gözü, işiten kulağı olan ve güç koşullarda bile gece gündüz demeden görev yapan başta ilimiz basını olmak üzere, tüm değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Ebediyete irtihal eden kalemlerimizi rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına en kalbi duygularımla sevgi ve selamlarımı sunuyorum.”