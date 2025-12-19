Başkan Gülsoy'dan Gazetemize Ziyaret
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, esnaf ziyareti kapsamında geldiği Matbaacılar Sitesi'nde Netform Matbaacılık A.Ş. ve gazetemizi de ziyaret etti.
KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Askon Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı ve Matbaacılık Sektör temsilcileri ile beraber gazetemizi ziyaret ederek, bir süre Kayseri Gündem gazetesi sahibi Osman Gerçek'le sohbet etti.
Sektörün sorunları ve genel ticari problemler konusunda fikir alışverişinde bulunulan ziyaretten sonra toplu fotoğraf çekinildi.