Başkan Gülsoy'dan Gazetemize Ziyaret

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, esnaf ziyareti kapsamında geldiği Matbaacılar Sitesi'nde Netform Matbaacılık A.Ş. ve gazetemizi de ziyaret etti.

Başkan Gülsoy'dan Gazetemize Ziyaret

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Askon Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı ve Matbaacılık Sektör temsilcileri ile beraber gazetemizi ziyaret ederek, bir süre Kayseri Gündem gazetesi sahibi Osman Gerçek'le sohbet etti.

Sektörün sorunları ve genel ticari problemler konusunda fikir alışverişinde bulunulan ziyaretten sonra toplu fotoğraf çekinildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Birçok meslek grubuna yıllık yetki belgesi harcı zorunluluğu getirildi
Birçok meslek grubuna yıllık yetki belgesi harcı zorunluluğu getirildi
Kayseri Girişimcilik Zirvesi'nde Genç Girişimcilere Destek
Kayseri Girişimcilik Zirvesi'nde Genç Girişimcilere Destek
Talas, Savunma Sanayisinde Geleceği Konuşuyor
Talas, Savunma Sanayisinde Geleceği Konuşuyor
Hakan Topuzoğlu, 'Türkiye yerli çipini, uygulamalarını üretmeli'
Hakan Topuzoğlu, “Türkiye yerli çipini, uygulamalarını üretmeli”
Başkan Sarıkaya: 'Büyükşehir Belediyemizin pişirdiği, büyüttüğü fuarı biz de bu dönem burada yapıyoruz'
Başkan Sarıkaya: 'Büyükşehir Belediyemizin pişirdiği, büyüttüğü fuarı biz de bu dönem burada yapıyoruz'
Gram altından yeni rekor
Gram altından yeni rekor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!