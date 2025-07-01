Başkan Gülsoy'dan Kayserili 18 İhracatçıya Övgü

TİM'in 2024 yılı verilerine dayanan değerlendirmelerinde, Kayseri'den 14 firmanın doğrudan listeye girdiği, Kayseri Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve TİM listesine dahil edilmeyen 4 firma ile birlikte toplamda 18 Kayseri firmasının Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçısı arasında yer aldığı ifade edildi.

Zorlu koşullara rağmen listeye giren firmaları tebrik eden Başkan Gülsoy, "İhracatın her aşamasında emeği geçen işçilerimizden yöneticilere kadar tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin kalkınma mücadelesine verdikleri katkı takdire şayandır. Kayseri iş dünyası olarak daha fazla üretmeye, daha fazla ihraç etmeye ve ülkemize daha fazla katma değer sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bu başarı, Kayseri'nin ekonomik gücünü ve ihracat potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.