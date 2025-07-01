Başkan Gülsoy'dan Kayserili 18 İhracatçıya Övgü
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2024' listesinde yer alan Kayseri firmalarını kutladı. Başkan Gülsoy, 2024 yılının zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, 'Bu tabloya rağmen elde edilen başarı son derece değerlidir. Ülkemizin ve şehrimizin üretimine, yatırımına, istihdamına ve ihracatına katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.
TİM'in 2024 yılı verilerine dayanan değerlendirmelerinde, Kayseri'den 14 firmanın doğrudan listeye girdiği, Kayseri Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve TİM listesine dahil edilmeyen 4 firma ile birlikte toplamda 18 Kayseri firmasının Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçısı arasında yer aldığı ifade edildi.
Zorlu koşullara rağmen listeye giren firmaları tebrik eden Başkan Gülsoy, "İhracatın her aşamasında emeği geçen işçilerimizden yöneticilere kadar tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin kalkınma mücadelesine verdikleri katkı takdire şayandır. Kayseri iş dünyası olarak daha fazla üretmeye, daha fazla ihraç etmeye ve ülkemize daha fazla katma değer sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Bu başarı, Kayseri'nin ekonomik gücünü ve ihracat potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.