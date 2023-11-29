Başkan Gülsoy: 'Ekim ayında 152 ülkeye 309 milyon dolar ihracat yaptık'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Gülsoy, Ekim ayında Kayseri’nin 308 milyon 906 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Gülsoy, Kayseri’nin 2023 Ocak-Ekim dönemini ise 2 milyar 984 milyon dolar ihracat ile kapattığını belirtti.

Başkan Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2023 yılı Ekim ayı ihracatımız 308 milyon 906 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalış yaşanmıştır. 2023 Eylül ayına kıyasla yüzde 2,5 oranında artış görülmüştür. Kayseri olarak İthalatımız ise Ekim ayında 113 milyon 427 bin dolar olmuştur. Geçtiğimiz Eylül ayına oranla yüzde 23,84 oranında azalış gerçekleşmiştir. 2023 yılı Eylül döneminde ihracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Birleşik Krallık, Fas, Fransa, İtalya, Romanya ve Cezayir’dır. Kayseri’den Eylül ayında 152 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Elektrik Elektronik, Makine Aksamları, Halı, Su Ürünleri, ve Hayvansal Mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Madde ve Mamulleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir“ dedi.

Başkan Gülsoy, son aylarda ihracat pazarlarında devam eden durgunluğun ihracat artış potansiyelini sınırlandırdığını vurgulayarak şunları söyledi:

“En büyük ticaret partnerimiz Avrupa’daki talep daralması ihracat performansımızı olumsuz etkileyen nedenler arasında yer alıyor. Finansmandaki sıkılaşma sanayi üretiminde de daralmaya sebep oluyor. Yerli payı ve katma değeri daha yüksek olan üretimi artırmamız son derece önemli. Özellikle hammadde üretiminde ithal ikameli bir politikanın tercih edilmesi gerekiyor. İhracatımızın çok önemli bir kısmı imalattan oluşuyor. Buna karşın ihracat gelirlerimizle katma değeri düşük sektörlerdeki ithalatımızı karşılamakta bile zorluk çekiyoruz. Bunu için verimliliği ve teknolojik düzeyi artırmaya ihtiyacımız var. İkiz dönüşümün bütün üyelerimizde kurum kimliği haline gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz de bu noktada ihracatçılarımıza, üyelerimize projelerimiz ve hizmetlerimizle destek olmaya devam ediyoruz. Üretim ve ihracat olmadan ekonomik büyümeyi ve istikrarı sağlamak mümkün olmayacaktır. Zor koşullara rağmen iş insanlarımız üretmeye devam ediyorlar. Kayseri olarak yılın 10 ayında toplam ihracat rakamımız 2 milyar 984 milyon dolara çıkmıştır. Bu başarı elbette dünyayı adeta köşe bucak dolaşan, fuarlara katılan, yurt dışı heyetlere giden, 7 gün 24 saat çalışan, emek veren, alın teri döken tüm ihracatçılarımızın. Tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran, memleketi ve ülkesi için üretmeye devam eden, yüzlerimizi güldüren tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve emektar çalışanlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Ben inanıyorum ki 2024 yılında üyelerimizle, iş insanlarımızla el ele vererek, projeler geliştirip ihracat açıklarımızı kapatacak ve ülkemizin gelişimine devam edeceğiz” dedi.