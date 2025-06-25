Başkan Gülsoy: “Ekonomik Belirsizlikler Artıyor, Reel Sektör Destek Bekliyor”

Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, KTO Yönetim Kurulu Üyeleri, meclis ve komite üyeleri ile basın mensupları katıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Nisan ayında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi ve gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Küresel Gelişmelere Dikkat Çekildi

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, kürsüde yaptığı konuşmada, küresel gelişmelerin hızla değiştiğine vurgu yaptı. Gülsoy, dünya genelinde yaşanan çatışmaların yalnızca askeri cephelerle sınırlı kalmadığını, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla tüm ülkeleri etkilediğini ifade etti.

Gülsoy, “Dünya öngörülemez bir dönemin içinde. İsrail-İran arasında yaşanan ve kısa sürede ateşkese bağlanan savaş, enerji maliyetlerimizi sadece 12 günde 4 milyar dolar artırdı. Gazze'de hâlâ bir insanlık dramı yaşanıyor. Türkiye, bu tablo karşısında sesini yükselten tek ülke olarak öne çıkıyor. Dünyanın barışa kavuşması, bizim de huzura kavuşmamız demektir. Temennimiz; İran ve İsrail arasındaki ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi, Gazze’deki dramın sona ermesi ve bölgenin yeniden istikrara kavuşmasıdır.” dedi.

Belirsizlikler ve Ekonomik Zorluklar

Dünya genelinde artan savaşlar ve çatışmaların toplumlar üzerinde yarattığı endişeleri de dile getiren Başkan Gülsoy, “Bugün insanlık, son yılların en zor ve en sorunlu döneminden geçiyor. Bu çatışma ortamı, ülkeleri savunma harcamalarını artırmaya zorlarken küresel ticaret savaşlarını da körüklüyor. Tedarik zincirlerinin bozulması, maliyetlerin artması ve yatırım kararlarının ertelenmesiyle dünya ekonomisinde daralma yaşanıyor.” şeklinde konuştu.

Gülsoy'un bu açıklamaları, iş dünyasının içinde bulunduğu durumu gözler önüne sererken, reel sektördeki destek ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi.