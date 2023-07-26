Başkan Gülsoy: “Karşımızda üretenler, emek verenler, bireyler ve işletmeler açısından çokta adil olmayan bir tablo var”

Karşımızda üretenler, emek verenler, bireyler ve işletmeler açısından çokta adil olmayan bir tablo var. Verginin tabana ve tavana adil ve eşit şekilde yayılması, bütçe disiplini adına dolaylı vergilere yoğunlaşarak enflasyon üzerinde ek baskı yaratmaktan daha makul bir politika olacaktır. Gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesinden kamunun ciddi tasarruf tedbirlerine, yeni ek tedbirler ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor.”



Kayseri Ticaret Odası (KTO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan Başkanlığında M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın’ın konuk olduğu toplantıya Başkan Ömer Gülsoy, KTO Yönetim Kurulu üyeleri, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç, Bölge Müdürü Abdulmenap Esko, KTO Meclis üyeleri katıldı.

Meclis toplantısında ülke gündemini, küresel, bölgesel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirerek Odanın çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “15 Temmuz günü hain FETÖCÜ darbe kalkışmasının 7. yıl dönümünü geride bıraktık. Ekonomisi güçlü, hedefleri büyük Türkiye idealini sürdüreceğiz. Hain darbe girişiminin gecesinde milli iradeden başka hiçbir iradeyi kabul etmedik dedik, bugünde, yarında ilelebet etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

‘VERGİNİN TABANA VE TAVANA ADİL VE EŞİT YAYILMASI GEREKİYOR’

Son dönemde yaşanılan ekonomik gelişmelerin, en önemli gündem maddesi olduğunu belirten Gülsoy, “Son fiyat artışlarının, ekonomimizde kayıt dışılığı arttıracağı konusunda endişe duyduğumuzu belirtmeden geçemeyeceğim. Karşımızda üretenler, emek verenler, bireyler ve işletmeler açısından çokta adil olmayan bir tablo var. Verginin tabana ve tavana adil ve eşit şekilde yayılması, bütçe disiplini adına dolaylı vergilere yoğunlaşarak enflasyon üzerinde ek baskı yaratmaktan daha makul bir politika olacaktır. Gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesinden kamunun ciddi tasarruf tedbirlerine, yeni ek tedbirler ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Asgari ücretteki vergi dilimlerine değinen Başkan Gülsoy, “SGK ile ilgili üst limitler buna göre düzenlemediği için net, brüt arasındaki makas olumsuz bir şekilde yürüyor. Bu vergi dilimlerinde asgari ücreti artışı dikkate alınarak kayıplarımıza da telafi edilecek şekilde revize edilmesini talep ediyoruz.” dedi.

“PARASAL SIKILAŞMA ÜRETİM BANTLARINI YAVAŞLATMAMALIDIR”

Türkiye Merkez Bankası’nın faiz artışını, fiyat istikrarının sağlanmasını ve finansal istikrarın güçlenmesi için önemli bulduklarının altını çizen Gülsoy, “Faiz, kur ve enflasyon üçlüsü ne kadar önemli ise üretim, istihdam ve ihracat üçlüsü de en az o kadar önemli ve o kadar vazgeçilmezdir. Parasal sıkılaşma üretim bantlarını yavaşlatmamalıdır. Sağlıklı işleyen bir kredi mekanizması üretimin, istihdamın ve ihracatın olmazsa olmazıdır. Ekonomik istikrarında temel yapı taşlarından biridir. Kredi mekanizmasındaki bozulma sadece finansman ihtiyacı bulunan işletmeleri etkilemekte kalmaz, domino etkisiyle tüm piyasada olumsuzluklar oluşturabilir. Kısacası; Kur, faiz ve enflasyonun dengede gitmesini bekliyoruz. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat odaklı koruyucu yeni tedbirlerin alınması ve mevcut tedbirlerin de devam etmesi gerekiyor. Özellikle ihracatın artması için bir takım kolaylıkların, teşvik ve desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz. “ ifadelerini kullandı.

“İŞ DÜNYAMIZ FİNANSMANA ULAŞMADA HALA SIKINTILAR YAŞIYOR”

İş dünyasının finansmana ulaşmada hala sıkıntı yaşadığını ifade eden Gülsoy, “Bu konuda yeni ve etkili mesajlar beklediğimizin altını çizmek istiyorum. Güçlü bir şekilde kredi mekanizmasının devreye girmesini bekliyoruz. Biliyoruz ki üretim ve ihracat olmadan ekonomik büyümeyi ve istikrarı sağlamak mümkün olmayacaktır. İşletme sermayesine ihtiyacımız olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Bu noktada finans dünyasının reel sektöre destek olmasını bekliyoruz. Bankalar reel sektörle birlikte varlık bulur. Bu nedenle bankalarımızdan bu süreçte daha fazla destek bekliyoruz. Özel sektörün Finansa erişim kanallarının önündeki engellerin hızla kaldırılması ve ekonominin de büyümesi bu şekilde büyümesi mümkün olabilir. ” dedi.

“ENFLASYON VE CARİ AÇIK SORUNU AYNI ANDA ÇÖZÜLMELİ”

Yeni Ekonomik Model’den rasyonel ekonomi politikalarına geçişi esas alan istikrar programının kalıcı başarısında, enflasyon ve cari açık sorununun aynı anda çözülmesi önemli olduğunu belirten Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü. “Bugün bütçe, cari ve dış ticaret açığı gibi üç temel alanda açık veriyoruz. İthalat ve ihracat arasında oluşan ciddi makas, ekonomide aranan istikrar için büyük bir risk teşkil ediyor. İşte bu tabloda üretimden ihracata her alanda verimlilik artışı yaratmak önceliğimiz olmalı. Aynı zamanda enflasyon ile en iyi mücadele yöntemi de işletmelerde verimlilik ile ürünlerde katma değer artışından geçiyor. “

“ORTA ANADOLU ÜRETİM HAVZASI’NI HAYATA GEÇİRMELİYİZ”

Konuşmasında deprem felaketinin etkilerine değinen Başkan Gülsoy, “Marmara Havzası doldu. Olası bir deprem ise felaketimiz olur. Bu sebeple bir an evvel Orta Anadolu Üretim Havzası’nı hayata geçirmeliyiz. Kentin tüm dinamikleriyle birlikte sahip çıkar, önünü açarız.” ifadelerini kullandı.

“OTOBAN OLURSA İHRACATTA İKİYE KATLARIZ”

Kayseri’nin 2022 yılında 4 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdiğini belirten Başkan Gülsoy, “Her zaman şunu söylüyorum. ‘Ulaşım olmadan ticaret olmaz’ Kentimizin raylı ve havayolu taşımacılığı alanında yatırımlara ihtiyacı var. Ulaşım problemlerimiz çözülür, otoban bağlantılarımız yapılırsa ihracatımızı ikiye katlarız. Yabancı yatırımcıyı kentimize çok daha rahat getiririz. Bu noktada her türlü işbirliğine hazırız. Kayseri İş dünyası olarak yeni seçilen Milletvekillerimizden, Bakanlarımızdan en önemli ve acil beklentimiz otoban bağlantı yollarımızı, raylı taşıma ve gümrüklü hava yolu kargo taşımacılığının bir an önce hayata geçirilmesinde noktasında gerekli çalışmaları yapacaklarına inancımız tamdır.” diye konuştu.



“GURBETÇİLERİMİZİN AYAĞININ TOZU KALSA BEREKETTİR”

Kayseri’de Turizm sezonunun açıldığını ve bereketli geçtiğini söyleyen Gülsoy, “Turizm artı gelir sağladığımız bir sektör. Bacasız sanayiyi daha üst noktaları çıkarmamız gerekiyor. Başlayan yaz sezonu ile birlikte hizmetler sektörümüzde yükseliş trendine girdi. Anadolu'da 7, 8 ve 9'uncu aylar 'gurbetçi mevsimi' olarak bilinir. Gurbetçilerimizin gelmesiyle birlikte Anadolu'da hareketlilik başladı. Anavatanlarına gelen gurbetçilerimizin A'dan Z'ye her sektöre faydaları var. Gurbetçilerimiz mutlaka çocuklarını da yanlarında getirsinler çünkü 3 ve 4'üncü kuşak gelmek istemiyor. Mutlaka gelsinler, buradaki kültürümüzü, örf ve adetlerimizi unutmasınlar. Vatan toprağıdır. Geldikleri zamanda burada daha rahat ederler. Milli ve manevi duyguları aşılamamız lazım. Çarşı pazarda gördüğümüz gurbetçilerimiz sayesinde esnafımızın da yüzü gülüyor. İnşallah yaz sezonunu boyunca hareketlilik sürer. Gurbetçi arkadaşlarımızın ayağının tozu kalsa berekettir. Allah hepsinden razı olsun. " dedi.

YALÇIN : TEK HEDEFİMİZ BU ŞEHRİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAKTIR

Meclis toplantısına konuk olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ise OSB’nin işleyişi ve göreve geldikleri günden bugüne kadar yaptıkları hizmetlere ilişkin bilgi paylaştı. Yalçın şunları söyledi:

“Borçlu olarak devraldığımız organize sanayi bölgemiz şuanda artı durumda. Hazırladığımız projelerin temelini atmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bizler OSB yönetimine geldikten sonra şaibelerden, suiistimallerden, hakkında kötü konuşulan despotlardan uzak tutmak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Geldiğimiz süreç itibariyle organize sanayi bölgemiz yeni temeller atmak için gün sayıyor. Elimizden geldiğince bu şehir için hep birlikte çalışıp, koşturacağız. Tek hedefimiz var, bu şehre katkı sunmak, ekonomisine katkı sağlamak, bu şehri geliştirmek. Elimizden geleni hakkıyla yapmak için hakkıyla gayret göstereceğiz. İçinde bulunduğumuz 2023 yılı ile 2024 yılında OSB’yi şantiye çevireceğiz." dedi. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gülsoy ile Meclis Başkanı Cengiz Aslan tarafından Başkan Yalçın’a plaket taktim edildi.