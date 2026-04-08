Başkan Gülsoy; “Kayseri zekasının yanına mutlaka dijital hızı eklemek zorundayız”

KOBİ'ler için yeni nesil e-ticaret altyapı platformu olarak faaliyet gösteren İkas sponsorluğunda, Erciyes Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenlendi. Düzenlenen program ile birlikte E-Ticaret ile ilgilenen genç girişimciler için iş birlikleri ve alanında uzman kişilerden deneyimlerini paylaşması amaçlandı.

Programda konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Kayserili tüccar, yüzyıllardır ticaretin dilini en iyi bilen, pazarın nabzını en iyi tutan kişidir. Ancak bugün, o meşhur Kayseri zekasının yanına mutlaka dijital hızı eklemek zorundayız. Gelecek, bugün bu salonda olduğu gibi dijitalde yükseliyor. Artık ticaretin sınırları dükkanlarımızın kapısında bitmiyor; bir tıkla dünyanın en uzak köşesine ulaşıyor. E-ticaret artık bir seçenek değil, işletmelerimizin hayatta kalma ve büyüme stratejisinin ta kendisidir. O kadar hızlı gelişen bir süreçten geçiyoruz ki bu değişim ve dönüşüme kayıtsız kalmak mümkün değil. Rekabetin hız kazandığı günümüzde artık tüm dünyayı hem rakip hem de müşteri potansiyeli olarak görmeliyiz. Eskiden “icat çıkarma” denirdi; bugün ise tam tersini söylüyoruz: İcat çıkarın, fark oluşturun, değer üretin. Bizler ahiliğin kurulduğu şehir olarak babalarımızın, dedelerimizin ticaretteki ahlakını elbette özümseyeceğiz; ancak teknolojik değişimlere karşı da mutlaka açık olmamız gerek. Kayseri Ticaret Odası olarak biz de üyelerimize dijitalleşme, kurumsallaşma ve e-ticaret alanında kendilerini yenilemelerini ve güncellemelerini ısrarla her platformda tavsiye ediyoruz. Göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana dijitalleşmeyi ve e-ticareti en önemli odak noktalarımızdan biri haline getirdik. Bu konuda da yüzlerce eğitim, panel, konferanslar verdik. Konusunda uzman kişileri odamızda ağırladık. Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre Kayseri, 2024 yılı E-Ticaret Uyum Endeksi sonuçlarına göre 11 bin 383 e-ticaret işletmesiyle İstanbul'un ardından Türkiye genelinde 2. sırada yer alarak büyük bir başarı göstermiştir. Bunda Ticaret Odamızın katkıları da büyüktür.” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra İKAS Ceosu Mustafa Namoğlu, genç girişimcilere yönelik E-Ticaret ile ilgili deneyimlerini paylaştı.