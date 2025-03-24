Başkan Gülsoy, “Kobilerimizin büyümesini desteklemeye devam edeceğiz”

Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen ‘KOBİ’ler için Destek ve Dönüşüm Programı’ Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans salonunda gerçekleştirildi. Burada konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Kobilerimizin güçlenmesi, rekabet gücünü artırması ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlaması adına büyük bir vizyon ortaya koyulmaktadır. Özverili çalışmalarıyla her zaman iş dünyamızın yanında yer almaktadır. Kendisi için Allah razı olsun diyorum. KOSGEB, aynı zamanda Kayseri Ticaret Odası olarak yürüttüğümüz projelerde en büyük paydaşlarımızdan biridir. Özellikle Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ziyaret Merkezimizde, girişimcilerimize ve işletmelerimize ihracat odaklı destekler sunan önemli bir projede de birlikte çalışıyoruz. Sayın Başkan, bu merkezimizi daha önce tanıtma fırsatına sahip olmuştu. Odamızın yurt dışı iş gezileri, ihracatçılarımıza sağladığımız destekler ve yeni projelerimizle, kobilerimizin büyümesini desteklemeye devam edeceğiz. Kayseri sanayisi, ticareti ve girişimci ruhuyla ülkemizin lokomotif şehirlerinden biridir. Bizler, Kayseri Ticaret Odası olarak, şehrimizin üretim gücünü artıracak her türlü desteği çok kıymetli buluyoruz. Kobilerimizin güçlendirilmesi, üretim ve sanayisinin sürdürülebilir büyümesi açısından hayati bir öncelik olarak görülmektedir. Günümüz ekonomik koşulları, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, işçilik maliyetlerindeki artışlar ve küresel ticaretteki belirsizlikler, işletmelerimiz için önemli etkenlerin başında yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Programın sunumunu ise KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu gerçekleştirdi.