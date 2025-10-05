Başkan Gülsoy 'Misafirlerimize, önceden mantı yedirecek bir yer bulamazdık'

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Gündem Turizm" programına katılarak, moderatör KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan'ın sorularını yanıtladı.

Başkan Gülsoy, Kayseri’de turizmin önemine dikkat çekerek; “Turizm bizim için çok önemli. Şehrin ekonomisine, ticaretine, hayat standartlarının yükselmesine de müthiş bir katkı veriyor. Üstelik gelen her bir ziyaretçi, burada iyi veya kötü, az veya çok, 1 lira dahi bırakmış olsa, bu da bizim için bir döviz girdisi demektir. Özellikle ben her daim de şunu da söylerim: İl dışından gelen, yurt dışından gelen, şehrime giren 1 lira dahi benim için bir döviz demektir. O yüzden de gelen ziyaretçi sayılarımız ne kadar çok olursa, bizim şehrimizin hayat standartları da o kadar yüksek olur. Kalite ve rekabet daha güzel olur. İnsanlara hizmet daha iyi olur. İnsanlar para kazandıkça iyi hizmet ederler. Para kazanamazsa maalesef hizmet etmezler” diye konuştu.

“ÖNCEDEN MANTI YEDİRECEK BİR YER BULAMAZDIK”

Başkan Gülsoy, Kayseri’nin turizm anlamında son yıllardaki gelişimine değinerek; “Geçmişe bakacak olursanız, buradan 25-30 sene öncesine dönecek olursak, doğru düzgün Kayseri'de kalacak bir otelimiz yoktu. Daha 2000 yılından öncesine dönecek olursak, bizim dışarıdan gelen misafirlerimizi bir restorana yemek yemeye götüremezdik. Götürecek yerler yoktu. Ama şu anda baktığımız zaman gerçekten de şehrimizde güzel bir gelişme var. Güzel restoranlarımız, otellerimiz, kafeteryalarımız ve insanların gidip vakit geçirebileceği, zamanını değerli bir şekilde, samimi ortamlarda geçirebileceği güzel mekanlarımız var. Aynı zamanda şehrimizin gastronomi turizmine etki edecek şekilde yöresel yemeklerimizin ikram edileceği yerler mutlaka bulunuyor. O yüzden de şimdi ben tüm bu yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu şehrin tanıtımına da müthiş bir katkı demektir. Önceden mantı yedirecek bir yer bulamazdık. Sucuk ekmek yedirecek bir yer bulamazdık. Pastırma ekmek yiyecek yer bulamazdık. Bunların her birini biz kendi evlerimizde, bağlarımızda ikram ederdik gelen misafirlerimize. Ama şu anda çok şükür iyiyiz, iyi durumdayız ama daha da gidecek çok yolumuz var diye düşünüyorum. Birkaç tane daha marka otellerin gelmesi şehrin vizyonunu tamamen değiştirir” ifadelerini kullandı.