Başkan Gülsoy: 'Ramazan Hem Gönül Hem Ticaret Hayatımıza Bereket Katan Bir Mekteptir'

On bir ayın sultanı Ramazan ayına erişmenin huzurunu paylaşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, mesajında Ramazan’ın çok yönlü etkilerine dikkat çekerek Ramazan’ın sadece manevi bir iklim değil, aynı zamanda hayatın her alanına dokunan bir disiplin süreci olduğunu belirtti.

"Ticaret Hayatımıza Olumlu Katkılar Sunuyor"

Ramazan ayının ekonomik ve sosyal dinamikleri hareketlendirdiğini ifade eden Başkan Gülsoy; “Ramazan ayı, geleneksel zenginliğiyle kültür hayatımıza, oluşturduğu alışveriş heyecanıyla ticaret hayatımıza ve insani ilişkiler özelinde gündelik yaşantımıza çok kıymetli katkılar sunmaktadır. Bu ay, kalplerin her türlü kir ve pastan arındırıldığı, manevi bir cilalanma dönemidir.” şeklinde konuştu.

"Ramazan Bir Sabır ve Disiplin Mektebidir"

Oruç ibadetinin kişisel gelişim ve toplumsal bilinç üzerindeki etkisine değinen Gülsoy; “Ramazan ayı ve oruç; nizamdır, intizamdır. İnsanın kendi kendini disipline ettiği, iç dünyasını gözden geçirdiği bir sabır mektebidir. Bu mektep, tok olanlara açın halinden anlamayı öğretir; iftar ve sahur vakitleriyle zamanı yönetmeyi, teravih namazlarıyla da birlik ve beraberlik bilincini yerleştirir.” dedi.

Mesajında Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirilmiş olmasının önemine vurgu yapan Başkan Gülsoy; “Yüce kitabımız, insanlığın önüne değerlerle örülü yepyeni bir ufuk açmış, kurtuluşa giden yolu göstermiştir. İçinde 'Bin aydan daha hayırlı' olan Kadir Gecesi’ni barındıran bu kutlu zaman dilimi, bu yüzden çok özel ve yücedir.” ifadelerini kullandı.

"Zorda Olan Kardeşlerimiz İçin İnşirah Kapısı Olsun"

Başkan Gülsoy mesajının sonunda “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan bu mübarek ayın, darda olan tüm din kardeşlerimiz için bir inşirah kapısı olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak tutacağımız oruçları ve hayırlarımızı kabul eylesin. Bu duygularla başta Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan ayını yürekten kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.