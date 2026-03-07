Başkan Güneş, 'Bu billboarda bir kadın ismi daha eklenmesin'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart’ta kutlanan uluslararası bir gündür. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kartal Kavşağı’ndaki dörtlü billboard alanında grafiti çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sonrası konuşan Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Özlem Güneş, bir kadın isminin daha bu billboarda eklenmemesini istediğini belirterek, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kaybettiğimiz kadınlarımızı anmak için toplandık. Hep birlikte bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Burada iş hayatında aktif rol alan kadınlarımızla bir aradayız. Arkamızdaki bilboardda ise maalesef şu an aramızda olmayan isimler yer alıyor. Onların da hepsi birer anneydi, birer evlattı, birer arkadaştı ama maalesef şu anda aramızda değiller, hayatta değiller çünkü yaşama hakları ellerinden alındı. Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmememiz gerekiyor. Çünkü umutsuzluğa kapıldığımız anda çabalamayı, gayret göstermeyi bırakırız. Başta Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek olmak üzere; Kayseri’de yürütülen Kadına Şiddeti Önleme Komisyonu var. Vali Yardımcımız Sayın Adnan Türkdamar liderliğinde gerçekleştirilen bu komisyonda biz de Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği olarak yer alıyoruz. İletişim dilimizi değiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği olarak çıkarttığımız dergimizin bu sayısında iletişim dilimizi değiştirerek; aile içi şiddet değil, aile içi huzur başlığı altında neler yapılabilir ve akran zorbalığı değil, akran dayanışması olarak iletişim dilimizi değiştirirsek konuştuğumuz her şeyi iyiyse iyi, kötüyse kötüyü çoğaltacağız. O yüzden umudu konuşmalıyız. Burada umudu bizlere aşılayan yine bir erkek oldu. Bu billboardı ekibiyle birlikte hazırlayan Diamond Studio Mehmet Soyel’dir. Ve yine kadının destekçisi yine bir erkek oldu. Erkeklerimizin destekleriyle eşit bir dünyada yaşamak en büyük hayallerimizden bir tanesi. Arkanızda gördüğünüz billboardda maalesef hayata veda etmiş kadınlarımız var. Billboard yine bir kadın tarafından çizildi. Bu billboard tasarlanırken dahi maalesef bir kadını daha yüreğimizi yakarak kaybettik. Fatmanur Çevik öğretmenimizi kaybettik. Aramızda yok şu anda, kendisini de saygıyla anıyoruz. Bugün, burada bir kadın daha eksilmesin diye toplandık. Buraya da, bu billboarda da daha bir kadın ismi daha eklenmesin. Tüm umudumuz bu yönde. Umudumuzu da asla kaybetmeyeceğiz” şeklinde konuştu.