Başkan Güneş, çiftçinin malını ucuza kapatan tüccara tepki gösterdi

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, tüccarın çiftçinin ürününü ucuza almasına tepki göstererek, “Bu çiftçi onlara hakkını helal etmeyecek” dedi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, hasat döneminde ortaya çıkan tüccarların fırsatçılık yaptığını ve çiftçinin ürününü almak için ucuz fiyatlar belirlediğini kaydetti. Tüccarlara sert tepki gösteren Güneş, “Bu fırsatçılar, bu hububat alıp satanlar bu sene de fırsatçılık yapmaya başladılar. Allah onlara fırsat vermesin. Gelin, vatandaşın buğdayını, arpasını ofisin fiyatından alın. Vatandaşı mağdur etmeyin. Sizler bizden para kazandınız. Aynı sektörün içerisindeyiz. Sizde kazanacaksınız, bizde kazanacağız, kamyoncusu kazanacak, biçercisi kazanacak, tarım işçisi kazanacak. Bu kadar fırsatçılığa yazıklar olsun. Bu tür insanlara Allah fırsat vermesin. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Ofiste 9 bin TL’ye alınan buğdayı tüccar 7 bin TL’ye alırken, bunlara müdahale etmemiz lazım. Vatandaş 50 ton buğday satsa 100 bin TL para eder. Biçer parası çıkar, sürme parası çıkar. Kaç yıldır çiftçinin parasıyla zengin oldunuz. O bindiğiniz arabalara çiftçinin parası ile biniyorsunuz, oturduğunuz evlerde çiftçinin parasıyla oturuyorsunuz. 7 bin TL’lik arpayı 5 bin TL’ye alıyorsa yazıklar olsun. Bu çiftçi onlara hakkını helal etmeyecek” ifadelerini kullandı.

“Ha malımı çalmışsın ha malımı ucuza almışsın”

“Gelin beraber alalım, beraber satalım ve beraber para kazanalım” diyen Başkan Güneş, “Tamamını devletten beklemeyelim. Devletimiz büyük, paramızı öder. Fiyatlar iyi ve bin TL’de prim veriyorlar. Tüccarı da tercih ederiz ama 7 bin 200 TL’lik arpayı 5 bin TL’ye alıyorsan sana yazıklar olsun. Sen fırsatçısın. Tüccar, sen çiftçiyi boğmak istiyorsun ama bu çiftçi 1 ay bekler 2 ay bekler devlete malını verir ama sana yine vermez. 7 bin 200 TL olmazda bende 7 bin TL’ye alayım diyebilirsin ama 7 bin 200 TL’lik arpayı 5 bin TL’ye alıyorsan sana yazıklar olsun. Fırsatçısın, hainsin, vatan hainisin. Eğer birilerinin gelirine göz dikiyorsan, rızkını almaya çalışıyorsan hainsin. Ha malımı çalmışsın ha malımı ucuza almışsın. Bunu kınıyorum. Gelin beraber olalım ve çiftçinin malını zarar etmeden alın. Elinizi taşın altına koyun. Devlet ile işbirliği yapalım. Ofisin çiftçiye ucuz mal vermeyeceğini bildiği halde gene çiftçiyi boğmaya kalkıyor. Buradan çiftçilere sesleniyorum. Eğer malını kriterlere uyuyorsa, kotanız var ise, randevu alacaksınız ve tüccara malınızı vermeyeceksiniz. Ofisin fiyatıyla aynı alıyorsa malınızı verin. Biz üretiyorsak üreticinin kıymetini verin. Bizim malımızı ucuza kapatmaya çalışmayın” şeklinde konuştu.