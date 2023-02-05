Başkan Güneş güven tazeledi

Kocasinan Ziraat Odası'nın yapılan genel kurulunda mevcut başkan Abdulkadir Güneş yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

PAYLAŞ
  • 05.02.2023 13:12
  • Güncelleme: 05.02.2023 13:55
  • 47
Başkan Güneş güven tazeledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Ziraat Odası’nın yapılan genel kurulunda mevcut başkan Abdulkadir Güneş yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kocasinan Ziraat Odası’nın Genel Kurulu gerçekleştirildi. Bir düğün salonunda yapılan genel kurul, divan heyetinin belirlenmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 4 yıllık bütçe raporunun okunup kabul edilmesinin ardından bir konuşma yapan Kocasinan Ziraat Odası Başkan Adayı ve Mevcut Başkanı Abdulkadir Güneş, “Odamızın 17 bin tane üyesi var. “Kocasinan metropol ilçe, sanayi ilçesi” olarak gözükür ama ilçemizde hatırı sayılır bir çiftçiliğimiz var. Kayseri’de en çok ürün yelpazesine sahip ola ilçe Kocasinan’dır. Ay çekirdeği, şeker pancarı, silajlık mısır, patates gibi birçok ürün çeşidi vardır. Tavukçuluğun Kayseri’de en çok yapıldığı ilçe Kocasinan’dır. 4.5 milyon yumurta tavuğumuz var. Kafes balıkçılığının Türkiye’de en çok yapıldığı ilçe yine Kocasinan’dır. En çok canlı hayvanın üretildiği ve kesildiği ilçe yine bizim ilçemizdir. Biz çiftçilerimizin üretmesiyle gurur duyuyoruz. Şu ortamda üretmek çiftçiler o kadar kıymetli ki. İHA, SİHA yapanlara teşekkür ederiz ama bizim çiftçimizde onlar kadar kıymetlidir. Çünkü siz üretiyorsunuz” dedi.

"17 bin çiftçinin emanetçisiyiz"

Güneş, “Biz 17 bin çiftçinin emanetçisiyiz. Burayı şimdi bize emanet ediyorsunuz. Eğer biz emanete sahip çıkmazsak Allah’ta bizden sorar, sizde bizden sorarsınız. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Biz çiftçilerimizin ve muhtarlarımızın hizmetkarıyız. Telefonumuz 24 saat açık. Biz çiftçilerimizin düğününde sevincini paylaşamıyorsak, cenazesinde üzüntüsünü paylaşamıyorsak, hastası olduğunda gidip “geçmiş olsun” diyemiyorsak bize yazıklar olsun. Orada durmamıza hiç gerek yok. Orada boşu boşuna oturanlarında akıbeti belli” ifadelerini kullandı.

Genel kurula tek liste giren Abdulkadir Güneş, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Kurula, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da katıldı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar 'Şampiyon sporcular yetiştiriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Şampiyon sporcular yetiştiriyoruz'

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu başladı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu başladı

Büyükşehir ULaşım AŞ'den vatandaşın ulaşımı için 150 milyona yakın işlem

Büyükşehir ULaşım AŞ'den vatandaşın ulaşımı için 150 milyona yakın işlem

Çocuklar büyükşehir ile 'bilim' dolu tatil geçirdi

Çocuklar büyükşehir ile 'bilim' dolu tatil geçirdi

Erciyes sömestirde beklentilerin üzerine çıktı

Erciyes sömestirde beklentilerin üzerine çıktı

Yaşanmış bir telefon dolandırıcılığı hikayesi

Yaşanmış bir telefon dolandırıcılığı hikayesi

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

5
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de Anadolu Ateşi rüzgârı esti

Kayseri’de Anadolu Ateşi rüzgârı esti

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği genel kurulu başladı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği genel kurulu başladı

DAHA FAZLA
Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Yaptığımız çalışmalarla bu yaz farklı bir Hunat Mahallesi olacak'

Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Yaptığımız çalışmalarla bu yaz farklı bir Hunat Mahallesi olacak'

Kadınların gücü çikolatayı tatlandırdı

Kadınların gücü çikolatayı tatlandırdı

Başkan Güneş güven tazeledi

Başkan Güneş güven tazeledi

Yollar temizlendi, çocuklar karın keyfini çıkardı

Yollar temizlendi, çocuklar karın keyfini çıkardı

Başkan Çolakbayrakdar 'İnsana değer katan yatırımlar yapıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'İnsana değer katan yatırımlar yapıyoruz'