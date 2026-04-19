Başkan Gürcan Senem: ‘Seyyid Burhaneddin Mezarlığı, Antik dönemden bu yana mezarlık alanı’

Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Kayseri Kalesi içerisinde yer alan ve kentte sergilenen önemli eserlerden biri olan lahit ile ilgili yaptığı açıklamada, “Lahit, bugünkü İl Kültür Müdürlüğümüzün temel kazısında çıktı” dedi.

Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Gündem Turizm programa konuk olarak Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan’ın sorularını yanıtladı.

Başkan Senem, yaptığı açıklamada “Haseki Bakanımız belediye başkanıyken arkeoloji müzesinin kalenin içine taşınması bir yarışma projesiyle birlikte gündeme geldi. Çalışmalar onun döneminde başlatıldı. Kalenin içinin eski halini hatırlayanlar bilir, çok kötü durumdaydı. Şimdi gerçekten çok nitelikli bir müze oldu. Müzemizdeki inşaat faaliyetlerinin tamamını Kayseri Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. Teşhir tanzim işini tabii ki bakanlık yaptı. Arkeoloji müzesinin boşaldığı yer şimdi paleontoloji müzesi olarak, inşaat faaliyetleri devam ediyor. İnsanlar, arkeoloji müzesinin olduğu yer çok değerli bir arsaydı, belediye aldı imara açacak dediler. Hayır, öyle değil. Memduh Bakanımız talimat verdi: “O yapıyı koruyacaksınız, yanındaki yapıyı da genişleteceksiniz” diye. Şimdi paleontoloji müzesi olarak çalışmalar devam ediyor.

Müzede görmüş olduğunuz lahitten bahsedeyim: Herakles’in 12 Lahti diye geçer, Herkül diye bilinir. Herakles, Helenistik dönemde Yunan kültüründe; Roma’da Herkül diye bilinir. Yarı tanrı olarak adlandırılır. Annesi bir ölümlüdür, babası tanrı olduğundan yarı tanrı diye adlandırılır. Roma döneminde bunun birçok kopyası vardır, farklı yerlerde çıkmış örnekleri var. Ama çıktığı yer enteresan; lahit, bugünkü İl Kültür Müdürlüğümüzün temel kazısında çıktı. O bölge zaten Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin bulunduğu alan; zaten antik dönemden bu yana mezarlık alanı” şeklinde konuştu.