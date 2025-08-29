Başkan Güven, “Bizler üvey evlat muamelesine reva görülüyoruz”

Türkiye genelinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nda sözleşme imzalanmadığı için grev kararı alan Koop-İş, Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güven, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kendisine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında kamu çerçeve protokolüyle elde edilen ücret zamlarını uygulamak istemediklerini vurguladı. Başkan Güven, “Hepinizin bildiği gibi, Konfederasyonumuz Türk-İş ile hükümet arasında 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 2 Ağustos 2025 tarihinde imzalandı. Bu protokolle birlikte, 600 bin kamu işçisi hak ettigi ücret zamlarını aldı. Sendikamız Koop-İş, örgütlü olduğu kamu işyerlerinde birer birer sözleşmeleri imzalıyor. Ancak ne yazık ki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kendisine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında kamu çerçeve protokolüyle elde edilen ücret zamlarını uygulamak istemiyor. Vakıflarda çalışan arkadaşlarımızı, 600 bin kamu işçisinden ve 30 binin üzerindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçisinden ayırarak memurlara verilen yüzde 11 + yüzde 7 oranlarını uygulamak istiyor. İşte biz bugün burada bu haklı ve meşru davamız için toplandık. Sendikamızın aldığı kara gereğince, ülkemizin dört bir yanında, bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda bugün itibariyle greve çıkıyoruz. Biz bugün burada sadece ücret artışını talep ettiğimiz için değil, yıllardır görmezden gelinen emeğimizin, alın terimizin ve fedakarlığımızın hakkını almak için bir aradayız. Ama bugün bizim derdimizi dinleyen kimse yok. Bizlere kamu çerçeve protokolündeki zam oranları bile çok görülüyor. Oysa önceki iki sözleşme döneminde bu oranlar hiç tereddüt edilmeden kabul edilmişti. Soruyoruz, şimdi ne değişti? Ne acıdır ki bu ülkenin dört bir yanında görev yapan, 600 bin kamu işçisi ve aile bakanlığı bünyesindeki 30 binin üzerindeki işçi, kamu çerçeve protokolüyle hak ettikleri zam oranlarını alırken, bizler üvey evlat muamelesine reva görülüyoruz. Toplu Sözleşme Masası'nda biz yokmuşuz gibi davranılıyor. Oysa bu sözleşme işletme toplu iş sözleşmesidir ve Türkiye genelinde bin üç vakıf çalışanını ilgilendirmektedir. Bugün hak ettiğimiz ücretleri alamadığımız için göreve gidiyoruz. Çünkü bizler geçinemiyoruz, değer görmüyoruz, yok sayılıyoruz. Ve buradan sesleniyoruz. Bizi yok sayan hiçbir sözleşme ve protokol geçeli değildir. Bizi hesaba katmayan hiçbir yönetim bu veballe ayakta duramaz. Biz varız, biz güçlüyüz, biz biriz. Biz Koop-İş Sendikası çatısı altında örgütlü, bilinçli ve kararlıyız. Emeğimizin hakkını alıncaya dek bir adım geri atmak yok. Zafer direnen emekçinin olacaktır” şeklinde konuştu.