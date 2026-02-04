Başkan Hakkomaz Şahin, 'GİK'e girdiyse milletvekili adayıdır, algısı oluşmuş insanlarda'

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, İYİ Parti 4. Olağan Kongresi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kongrede genel başkanımız kendi listesini oluşturdu. 2 ya da 3 adaylı seçimlerde kaygı olurdu; seçimi kazanma, delege yoğunluğuna göre insanlara yönetimde yer verilmesi gibi. Ancak tek aday olunca tek söz sahibi siz oluyorsunuz. Yeni divanımız çalışır olacak sağ olsun genel başkanımız bu açıdan güzel bir sistem oluşturdu. GİK’te de merkezsal ve milliyetçi kesimi bir arada dengeleyen bir sistem oluşturdu. Hakettiğinden bir tık üzerinde görev verdiğimiz kişiler bunun altından kalkacak mı diye bakıyorum, bunun sorumluluğu daha ağır. Ya da görev vermedik küsecek mi gidecek mi çalışacak mı diye bakıyorum. Çalışıyorsa görev verilmediği halde benim gözümde daha üstte oluyor. Bizler yol yürüyeceğimiz insanları belirliyoruz. Sürekli olarak ülkenin gündeminde her anlamda yerin dibini gördüğümüz yerde en avantajlı partinin İYİ Parti olduğunu düşünüyorum” dedi.

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Konuşacaklarımız Var programına konuk olarak moderatör Salih Zeki Çetin ve Serpil Duman Çalışkan’ın sorularını yanıtladı. Şahin, İYİ Parti 4. Olağan Kongresi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Kongrede genel başkanımız kendi listesini oluşturdu. 2 ya da 3 adaylı seçimlerde kaygı olurdu; seçimi kazanma, delege yoğunluğuna göre insanlara yönetimde yer verilmesi gibi. Ancak tek aday olunca tek söz sahibi siz oluyorsunuz. Bu sefer çalışmaya yönelik, vatandaşın teveccühüne yönelik bir yönetim listesi oluşturabiliyorsunuz. Kendi partimizin içerisinde de olumlu ya da olumsuz yorumlar duyduk bu konuda GİK’e girdiyse milletvekili adayıdır algısı oluşmuş insanlarda. GİK’e girdKendi partimizin içerisinde de olumlu ya da olumsuz yorumlar duyduk bu konuda GİK’e girdiyse milletvekili adayıdır algısı oluşmuş insanlarda. GİK’e girdi vekillikte 1. Sıra olacak algısı oluşmasın. Biraz daha kurumsallaşıyoruz. i vekillikte 1. Sıra olacak algısı oluşmasın. Biraz daha kurumsallaşıyoruz. Aslında İYİ Parti son dönemlerde ses getiren bir parti ama sanki 100 yıllık bir partinin yapmış olduğu hatalara baktığınızda ya da 20‘yi aşkın yıldır AK Parti iktidarda ve onca hatalarına rağmen İYİ Partinin ufacık bir dili sürçse bombardımana tutulan bir parti. Halbuki 8 yıllık bir partiyiz, kurumsal bir yapı oluşturuyoruz. Birçok partide olmayan sistemler getiriyor divan başkanlarımız. Talas olarak düşüncemiz genel merkezin havasıyla gidelim seçime çıkıp oy kazanalım kaygısı yok. Aksine en baştan beri savunduğum şey teşkilatlar genel merkezi beslemelidir. Kendi içimizde özel günlerimizi kutluyoruz, aktif çalışıyoruz. Yeni divanımız çalışır olacak sağ olsun genel başkanımız bu açıdan güzel bir sistem oluşturdu. GİK’te de dengeleyen bir sistem oluşturdu. Hakettiğinden bir tık üzerinde görev verdiğimiz kişiler bunun altından kalkacak mı diye bakıyorum, bunun sorumluluğu daha ağır. Ya da görev vermedik küsecek mi gidecek mi çalışacak mı diye bakıyorum. Çalışıyorsa görev verilmediği halde benim gözümde daha üstte oluyor. Bizler yol yürüyeceğimiz insanları belirliyoruz. Sürekli olarak ülkenin gündeminde her anlamda yerin dibini gördüğümüz yerde en avantajlı partinin İYİ Parti olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.