Başkan Hakkomaz Şahin, 'İYİ Parti'nin seçimle gelmiş tek kadın başkanı benim'

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Konuşacaklarımız Var programına konuk olarak moderatör Salih Zeki Çetin ve Serpil Duman Çalışkan’ın sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, İYİ Parti içindeki kadınların siyasetti yeri hakkında açıklamalarda bulunarak, “Her şeyden önce bizim kadın politikaları başkanımız var. Şu anda kadın kolları uygulaması yok bizde. Direkt divan başkanlığı olarak var ve diğer divan başkanları neyse kadın politikaları da benzer şekilde. Kadın politikaları başkanımızı ben mümkün mertebe gittiğim her yere götürmeye çalışıyorum. Şu anda Talas'ta nöbetçi başkan vekili uygulamamız var. Üçüncü hafta şu anda İsmet başkanımız teşkilat başkanımız, dördüncü hafta da Neslihan Hanım olacak. Bu koltukta bayanlar da var, kadınmlar da geliyor ve bunun arkası gelecek. Ben diğer ilçelerdeki kadınlara da söylüyorum; bakın ben özellikle bizim partimizde bugüne kadar birçok kadın başkan olmuş ama kimisi bir ay çalışmış istifa etmiş, kimisi üç ay çalışmış istifa etmiş. Sonra istifa edip geri gelen var, vekil olarak, aday olarak görünmesine rağmen sonrasında pasif durup işte sonra vekillik dönemi ortaya çıkanlarımız var maalesef. Ve bu profiller partide kadın profiline zarar verdi. Seçilerek, seçimle gelmiş, bir rakibi yenerek gelmiş tek kadın başkan benim. Bunun ağırlığı var bende. Ben çok sorumluluk sahibiyim, bunu yerine getirmemiz gerekiyor ama kadınlar adına, kadınların önünün açılması adına da bu görevi bir erkek nasıl yapıyorsa üzerinden çok daha fazla, çok daha fark atarak iyi yapmak zorundayız. Bir de bende şey vardır; hangi görevi yapıyorsan yap en iyisini yap mantığı vardır. Meclis üyeliğini de kazandığımızda, seçildiğimizde dedim ki; 'En iyisi olacaksın Hadiye, bunun için çalışacaksın'. Çünkü vatandaş sana teveccüh etti. Şimdi ilçe başkanlığında bize güvenenler var, bunu en iyi haliyle yapmak gerekiyor. Türkiye genelinde en iyisi olmak gibi bir hedefimiz var. Dolayısıyla bunu yaparken de ben diğer ilçedeki kadın üyelere de söylüyorum, yönetimdekilere de: 'Biz önünü açtık, siz devamını getirmelisiniz'. Yani hedefinizi yüksek tutun. Ben başarılı olacağım ve bu size şimdiye kadarki, daha önceki ilçe kadın başkanlarımızda gerek kendi sebepleriyle gerek başka sebeplerle görevinden alınan kadın başkanımız da vardı ne yazık ki. Bu tarz durumlar da oldu. Bu kötü örneklerden ziyade bak başarılı oldu, alınmadı, aldırılmadı, istifa etmedi, görevinde de devam etti ve diğerlerine göre en başarılısı oldu dedirteceğim. ‘Siz de bundan sonra devamını getirin, diğer ilçelerde de bu farkındalığı oluşturun' diyorum. Bunun sorumluluğunda yapmaya çalışıyoruz. Mesela kadın üyelerimizi de çekme adına şöyle bir şeyimiz var; bu cumartesi günü biz kahve günü yapıyoruz. Pasif duran kadınlarımızı çağırıyoruz. 'Ya çok çalışıyor ama işte yanımızda dursa iyi olur'. Hayır, çok çalışıyor olması bizim için ana sebep değildir. Temiz, düzgün ve partiye yakışır, partinin politikalarına uyan, birleştirici, bütünleştirici, ben değil biz diyen insanlarla yol yürüyoruz” şeklinde konuştu.