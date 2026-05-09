Başkan Hakkomaz Şahin şehit anneleriyle bir araya geldi, Anneler Günü için karanfil dağıttı

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç ve İYİ Parti Talas İlçe Teşkilatı, Anneler Günü vesilesiyle şehit anneleri ile bir araya geldi. Ardından esnaf ziyareti sonrasında sahada annelere karanfil dağıttı ve esnafa bir dizi ziyarette bulundu.

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin yaptığı konuşmada, “İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanımız Sayın Ali Demirpaşa’mız bugün Talas İlçe Başkanlığımızı ziyaret etti. Bu kapsamda bizler de başta Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Akabinde esnaf ziyareti yaparak şimdi de paraşüt alanımızda annelerimizle buluşup kendilerine Anneler Günü’nü kutlamak üzere çiçek dağıtımı yapacağız. Bu ziyaretleri, bizi ziyaretiyle memnun etti. Yine aynı programa diğer genel başkan başdanışmanımız Sedat Kılıç Bey’in de katılımı sahada çok coşkuyla karşılandı. Musavat Başkanımızın selamlarını vatandaşımız çok güzel bir şekilde aldı. Şimdi de hep birlikte Anneler Günü’nü kutlayarak seminer programımıza dahil olacağız. Katılımı için başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“APO DENİLEN TERÖRİST BAŞI DIŞARI ÇIKARSA BİZ DE CANIMIZI FEDA ETMEYE HAZIRIZ”

Şehit annelerinin yaşadığı acılara ve son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç ise, “Öncelikle Talas ilçemizin düzenlediği bu program için hem ilçe başkanımıza hem de teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Program başlangıcında şehit annelerimizi ziyaret ettik. Onların feryadını, haykırışlarını hepimiz biliyoruz ve duyuyoruz. Maalesef ülkemizde son günlerde yaşanan olaylar onları artık tahammül edilemez bir sınıra getirdi. Şehit annelerimiz, şehit yakınlarımız ve aziz Türk milleti bu durumdan isyan ediyor. Bugün Anneler Günü münasebetiyle hem şehit annelerimizi hem de diğer annelerimizi ziyaretlerde bulunduk. Ben annemi dört yıl önce kaybettim ama her bir şehit annesinin de benim annem gibi olduğunu, onların da bizi evladı gibi gördüğünü biliyoruz. Bu geldiğimiz süreçte ülkede yaşanan işte bu terörist başı, bebek katili Apo’ya verilen statülerden hem onlar hem aziz Türk milleti çok rahatsız. Bu rahatsızlık bir noktada artık iktidarın da, iktidarın ortağının da duyacağı boyuta ulaştı. Bizim bundan sonra temennimiz; bırakın terörist başını, teröristle müzakere etmeyi veya terörist başına statü vermeyi, bizim şehit yakınlarımızın sorunlarına, şehitlerimizin annelerinin sorunlarına kulak vermemiz lazım. Biz bu noktada genel başkanımızın öncülüğünde her platformda dile getiriyoruz ve bu noktadaki haykırışımızı, isyanımızı bildiriyoruz. Şu unutulmasın, Apo denilen terörist başına bir fırsat verilirse veya Apo denilen terörist başı dışarı çıkarsa her aziz Türk milleti gibi biz de canımızı feda etmeye hazırız. Onu çıktığı yerde öldürmek için de Türk milletinin her bir ferdi hazır, dışarıda çıkamaz. Böyle bir umuda da bulaşmasınlar. Bugün tekrar özel bir gün, Anneler Günü. Anne demek öyle bir şey ki dünyadaki herhalde en kutsal varlıktır anne. İnsanlar yaşarken annelerinin kıymetini bilmeli. Öldükten sonra geri dönmüyor. O yüzden Türk milletinin her bir ferdine, aziz milletimize sesleniyorum; yaşarken kıymetini bilin. Annelik kadar kutsal bir mertebe yok. Tekrar annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.