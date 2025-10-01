  • Haberler
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Nefes Kredisi'nin tekrar başladığını duyurdu. Başkan Hisarcıklıoğlu, 'TOBB Nefes Kredisi tekrar başlıyor' dedi.

TOBB Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) oda ve borsalarla birlikte başlattığı bir finansman destek projesidir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’ler) düşük faizli kredi imkanı sağlamakta. TOBB Nefes Kredisi’ne TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler katılabilmekte. Başvurular 2 Ekim 2025 tarihi itibariyle başlamakta. TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma en çok 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi hacminin toplam büyüklüğü ise 25 milyar Türk Lirası. Ödeme koşulları ise, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başvuruların 2 Ekimde başlayacağını duyurdu. Başkan Hisarcıklıoğlu, “TOBB Nefes Kredisi tekrar başlıyor. Ülkemiz ekonomisinin can damarı KOBİ’lere destek olmak için TOBB, KGF ve Bankalar el ele verdik. KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir TOBB Nefes Kredisi’ni hayata geçiriyoruz. Başvurular 2 Ekim’de başlıyor” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

