Başkan Hodul: 'Kadınlar siyasette erkek egemen yapının gölgesinde kalıyor'

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle İYİ Parti İl Başkanlığında basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada konuşan Başkan Nihal Hodul: “8 Mart sadece bir kutlama günü değil. Kadınların yüzyıllardır süren mücadelesinin , hakları için verdikleri savaşın sembolüdür. Dünyanın dört bir yanında kadınlar sadece insan gibi yaşamak, eşit haklara sahip olmak için ölüyor öldürülüyor. Ve ne yazık ki Türkiye, bu karanlık tablonun en acı örneklerinden biri. Türkiye’de her gün en az bir kadın öldürülüyor. 2024 yılında şüpheli kadın cinayetleri de dahil 653 kadın hayattan koparıldı. Kadınlar en yakınlarındaki erkekler tarafından katlediliyor. Mahkemeler “haksız tahrik indirimi” ile katilleri ödüllendiriyor. İktidar, yasaları uygulamak yerine kadınların haklarını budamakla meşgul” ifadelerini kullandı.

Başkan Hodul, kadın istihdamının desteklenmediğini eleştirerek: “TBMM’de kadın temsil oranı hala yüzde 20’de. Kadınlar siyasette erkek egemen yapının gölgesinde kalıyor. Kadın girişimciliği desteklenmiyor, kadın istihdamı artırılmıyor, kadınlar ekonomik olarak bağımsız olmasın diye her türlü engel çıkarılıyor. Biz İYİ Parti olarak kadını yok sayan bu zihniyete geçit vermeyeceğiz. Biz İYİ Parti olarak, kadınların hak ettikleri özgürlük, eşitlik ve güven içinde yaşayacağı bir Türkiye inşa etmek için buradayız. 8 Mart mücadele günüdür. 1934’te Atatürk’ün öncülüğünde elde edilen hakları korumak, kadınların yaşam hakkını savunmak ve gerçek anlamda eşitlik sağlamak için biz varız. Kadın cinayetlerinin, şiddetinin, eşitsizliğin olmadığı bir Türkiye mümkün. Biz, bu ülkenin kadınlarını ikinci sınıf vatandaş olarak görenlere karşı dimdik ayakta duracağız. Kadın mücadelesi, Türkiye’nin mücadelesidir” diye konuştu.