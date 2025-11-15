Başkan Hokkamaz Şahin 'Boşanma aşamasındaki erkekler, eğitim almalı'

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, geçtiğimiz gün boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Rabia Alaca ile geçtiğimiz ay Erciyes Üniversitesi’nde eski eşi tarafından öldürülen Meliha Keskin cinayetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İYİ Partili Hakkomaz Şahin, kadın cinayetlerinin Kayseri’de arttığına dikkat çekerek; “Huzur şehri dediğimiz Kayseri'miz ne yazık ki kadın cinayetleriyle anılmaya başladı. Meliha Keskin cinayetinin üzerinden bir ay geçmeden bugün de ne yazık ki başka bir kadınımız boşanmak üzere olduğu eşi tarafından canice katledilmiş durumda. Ne yazık ki Kayseri'de bu tarz olayları sık görmeye başladık. Meliha Keskin cinayetinde yapmış olduğumuz açıklamada yetkililere şunu söyledik: kesinlikle ağır yaptırımlar yapılmalı, iyi hal indirimleri uygulanmamalı, ayrıca toplumumuz bilinçlenmeli. Daha üzerinden bir ay geçmeden bu yeni cinayetin ne yazık ki, bir an önce artık Kayseri'de yetkililerin, politikacıların hepsinin harekete geçmesi gerektiğini gösteriyor. Kent Konseyi toplanmalı, neler yapabiliriz, hangi eğitimleri verebiliriz? Aile ve Sosyal Politikalarla alakalı yine İl Müdürlüğü'nün bir çalışması olmalı. Adalet Bakanlığı ile koordineli bir şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın birlikte, boşanmış ya da boşanmak üzere olan çiftlerle alakalı, hem psikolojik olarak testlerden geçirmeli, aynı zamanda tehdide uğrayan kadınlarla alakalı sadece kelepçe dışında erkeklere de yine psikolojik testler uygulanmalı, eğitimler verilmeli. Boşandıktan sonra gelişebilecek süreçlerle alakalı, yapmış veya yapabilecek oldukları herhangi bir fiilde başlarına gelebilecek ağır cezalar aktarılmalı. Yine toplumda bu tarz konularda sosyal yönleri aktarılmalı. Gençlere kötü örnek olduğu, aynı şekilde çocukların annesiz babasız kaldığı, birinin ne yazık ki mezara, diğerinin hapse gittiği bir dönemde, en önemli olan varlıklarımızın, kendi çocuklarının bu durumdan en çok etkilenen kişiler olacaklarıyla alakalı tüm topluma bu konuda eğitimler verilmeli” diye konuştu.

Başkan Hakkomaz Şahin, “En çok da şu anda acil ve ivedi olarak yapılması gereken, boşanmış ve boşanmakta olan çiftlerin hızlı bir şekilde verilerinin çıkarılarak Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın işbirliği ile eğitimlerini düzenlemesi gerektiğine inanıyoruz. 2025 yılı "Aile Yılı" dendi ama ne yazık ki bu, özellikle Kayseri'deki kadınlara iyi gelmediğini hep beraber görüyoruz. Toplum olarak elbette ki bilinçlenmeliyiz ancak yetkililerin de bir an önce harekete geçmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.