Başkan İlmek: '2023 yılı İncesu'nun turizm yılı olacak'

İncesu ilçesine yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İlçede hizmet kalitesini artırmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. İki yıllık pandemi döneminin hizmette aksamalara neden olduğu ancak bu iki yıllık kaybı telafi etmek için tüm mahallelerde hizmet seferberliği yaptıklarını söyleyen Başkan Mustafa İlmek parke, park ve yeşil alan konusunda rekor seviyede hizmete imza attıklarını söyledi.

130 BİN METREKARE PARKE

İncesu Belediyesi olarak 2022 yılında 130 bin metrekareye yakın parke hizmeti gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan İlmek “İncesu Belediyesi olarak gayretli bir çalışma içerisinde girdik. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu yıl içinde önemli çalışmalara imza attı. Maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde etkisini gösteren pandemi her belediyeyi olduğu gibi bizimde hizmetlerimizde aksamalara neden oldu. Yaşanan aksamaları vatandaşlarımıza yansıtmamak, verdiğimiz sözlerin yerine gelmesi için bu yıl büyük bir ile çalışma yaptık. Bunu yaparken, Başkan Mahallenizde proje ile yerinde görerek, inceleyerek muhtarlarımızla istişare ederek yatırımlar ve hizmetler yaptık. 2022 yılında bütün mahallelerimize toplam 130 bin metrekareye yakın parke hizmeti sunduk. İnşallah 2023 yılında da mevcut hizmet miktarımızı en az iki kat artırmak suretiyle eksik kalan yerlerimizi tamamlayacağız” dedi.

2023 İNCESU’NUN TURİZM YILI OLACAK

Başkan İlmek, 2023 yılının ilçede turizm yılı olacağını şu sözlerle ifade etti: “İlçemizde mevcut park sayısının da yeni ve mevcut parkları yenileyerek modern parklar kazandırdık. Bu yıl 2 yıldır yapamadığımız Festivalimizi yaklaşık 50 bin kişinin katılımı ile Türk Müziğinin güçlü sesleri Zara ve Kıraç’ı getirmek suretiyle yaptık. 2023 yılında da daha kalabalık ve daha güzel bir festivale imza atacağız. İlçemizde Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile Çarşı düzenlemesinin 1’nci Etap dükkan giydirmeleri, İncesu’daki kilisenin restorasyon çalışmaları, Tarihi Arasta Çarşısında yenilik ve Örenşehir’deki mozaik kazıları devam ediyor. Umuyor ve ümit ediyorum ki 2023 yılı İncesu’nun turizm yılı olacak.”