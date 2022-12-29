Başkan İlmek: “Belediyemiz, borçlu değil alacaklı”

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan Gündem Kayseri programına konu oldu. Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını cevaplayan İlmek, belediye hizmetlerini anlattı. Mevcut tahakkuka bağlı olarak alacaklarıyla karşılaştırıldığında belediyenin borcunun olmadığını belirten İlmek, “2019’un Nisan ayında açıklamıştık. Bunun kişisel bir mesele olduğunu söyleyen İnsanlar vardı. Ama ben bunu seçim öncesi vaatlerimde ifade etmiştim. Belli zaman dilimleri içerisinde açıklayacağımızı söylemiştik. Ve bunu da devam ettiriyoruz. Borcumuzu açıklıyoruz ancak daha süresi gelmedi 6 ay var. Dönem sonu olması nedeniyle yine de açıklayacağız” dedi.

‘BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞ BİR BÜTÇE TUTTURDUK’

Canlı yayında konuşan İlmek “2022 Aralık sonu itibari ile bütçemizde bizi mutlu eden bir sonuç aldık. Şu an gelir bütçesi tahmini bütçemizi yüzde 102 gerçekleştirdik. Gider bütçemizi de yüzde 97 gerçekleştirdik. Bugüne kadar İncesu Belediyesinde gerçekleşmemiş bir bütçe tutturması. Esas itibari ile Emlak Müdürlüğümüzü etkin hale getirdik. Mevcut tahakkuka bağlı İncesu Belediyesi’nin alacağı 7 milyon 378 bin lira. Yaklaşık bir ay içerisinde bu parayı tahsil edeceğiz. Şu ana kadar zamana yayılmış borcumuz 6 milyon 700 bin lira. Mevcutta tahakkuka bağlı alacağımızla borcumuzu kıyasladığımızda yaklaşık 678 bin lira gibi alacaklı durumdayız. Yani İncesu Belediyesi şu an borçlu değil” ifadelerini kullandı.