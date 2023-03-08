Başkan İlmek: 'İncesu'da 2 mahallede hasarlı evimiz var, kontroller sürüyor'

 İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu ve Hacılar merkezli yaşanan depremler sonrası açıklama yaparak, 'Sarıkürklü mahallemizde 4-5, Saraycık'ta 3 hasarlı evimiz var. Çevre,  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına mensup arkadaşlar burada incelemeler yaptı. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için çalışıyoruz' dedi.

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  • 08.03.2023 19:18
  • Güncelleme: 08.03.2023 19:18
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Başkan İlmek: 'İncesu'da 2 mahallede hasarlı evimiz var, kontroller sürüyor'

Kayseri’nin İncesu ve Hacılar ilçelerinde 4.9, 4,4 ve 4.2 şiddetinde dün meydana gelen depremler sonrası hasar tespit çalışması başlatıldı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçede bulunan 2 mahallede bazı evlerin hasar aldığını açıkladı. 6 Şubat’taki depremler sonrası Kayseri halkı, yerel yönetimler, kamu kurumları olarak Kahramanmaraş’a yöneldiklerini anımsatan İlmek, “Merkez üssü İncesu ve Hacılar olan depremler yaşamaya başladık. Dün olan 3 deprem nedeniyle İncesu merkezde hasarlı bir yapımız yok. Can ve mal kaybımız yok. Sarıkürklü mahallemizde 4-5 tane hasarlı evimiz var, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına mensup arkadaşlar burada incelemeler yaptı. Saraycık Mahallesinde ise 3 tane hane var, tespitleri yapılacak. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Burada bilimsel olarak diri fay hattı bulunmuyor. Bilimsel bir açıklamayla 5,5 üzerinde bir deprem beklenmediği söyleniyor. Bunu teknik veriler dışında farklı değerlendiren insanlar var ve vatandaşlarımızda paniğe yol açıyor. Bu tür paylaşım yapmamalarını öneriyoruz. Yetkililerimizin yaptıkları açıklamalara itibar edilmelidir. Kayseri’de bir sorunla karşılaşırsak bütün imkanlarımızı kullanacağız. Zemininde, girişinde dükkan olan, üzerinde konut olan taşınmazlarımızı denetliyoruz. Arkadaşlarımız tüm denetimleri yapıyor. Bir sorun çıkarsa gerekli tedbirler alınacaktır” şeklinde konuştu.

1ha

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