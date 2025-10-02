- Haberler
- Gündem
- Başkan İlmek: 'İncesu'nun turizm vizyonuna değer katacak projeler için çalışmalara başladık'
Başkan İlmek: 'İncesu'nun turizm vizyonuna değer katacak projeler için çalışmalara başladık'
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek yeni dönemde yapılacak festival ve programlar hakkında: 'İncesu'nun turizm vizyonuna değer katacak projeler için çalışmalara başladık' dedi.
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Kamp Karavancılar Derneği Başkanı Murat Soygüllücü ve Turkuaz Su Altı Arama Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel ve Mehmet Çağlıergin ile bir araya gelerek yeni dönemde yapılacak festival ve programlar hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan İlmek: “İncesu’nun turizm vizyonuna değer katacak projeler için çalışmalara başladık” ifadelerini kullandı.