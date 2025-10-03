Başkan İlmek: 'İncesu OSB yatırım yapmaya değer'

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Yol Açık programına katılarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Başkan İlmek, OSB ile ilgili bilgiler verdi. İlmek: “En son 4 milyon metrekare bir artış oldu OSB'nin. Genişleme alanı oluşturuldu. Yaklaşık 8 milyon metrekarenin üzerinde bir alan oluştu. Ve şu an 80, yaklaşık 80 tane faal çalışan fabrika var. İnşaatı devam edenlerle beraber, yakında açılacaklar, ruhsatını almışlarla beraber yaklaşık 180, 180 adet fabrika var. 4 bin 600'ün üzerinde işçi çalışıyor İncesu OSB'de. Bir zamanlar "dağın başı, orada ne yapacağız?" denilen süreçten, bugün gerçekten de "ya biz bir tahsis alsak OSB'den, bir fabrika kursak, şunu da kurabilir miyiz?" diye gelen insanlara dönüştü iş. Kayseri'nin parlayan yıldızı, hatta Türkiye'nin parlayan yıldızı haline dönüşüyor İncesu OSB. İncesu OSB'nin lokasyon olarak da çok avantajı var. Liman yolu üzerindesiniz. Ve tren iltisak hattı Kayseri'de tek İncesu OSB'de olacak. Şu an onun kamulaştırma işlemleri bitmek üzere. Devlet Demiryolları proje içerisinde, imza atıldı, o yapılacak ve yükleme rampası oluşturulacak. Hiçbir OSB'de Kayseri'de yok. Türkiye'de zannedersem, yanlış bilmiyorsam 13 veya 12 OSB'de olan bir sistem bu sistem. Sanayici yükleyecek direkt trene buradan limanda da indirecek. İlerleyen zamanlarda Gümrük de oluşursa İncesu OSB'nin içine, tadından yenmez bir hale gelir. İncesu OSB yatırım yapmaya değer. Kaliteli alanıyla, lokasyonuyla, gelişen yapısıyla Kayseri'nin yıldızı olmaya devam ediyor. Artık Türkiye'nin yıldızı olma yolunda ilerliyor. Dediğim gibi 4 bin 600 işçi çalışıyor. Bu fabrikalar tam manasıyla faaliyete geçtiğinde bu 10 binin üzerine çıkar” ifadelerini kullandı.