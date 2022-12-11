Başkan İlmek: 'İstanbul'da hemşehrilerimiz birbirine sahip çıkıyor'

İstanbul Yenikapı’da Kayseri Tanıtım Günleri etkinliği düzenleniyor. 8-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen etkinlik kapsamında kentin değerleri İstanbul’a taşındı. Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de alanda stant kurarak ziyaretçilere tanıtım yapıyor. Alanda yerini alan İncesu standı da yoğun ilgi görüyor. İstanbul’da 10 bin civarında Kızılörenli hemşehrinin olduğunu söyleyen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “Hemşehrilerimiz bize memleket havası yaşatıyor. Burada ev sahipliği yapıyorlar. Biz burada gurbet hiç hissetmedik. Saat 12.00'den beri yoğunluğumuz var. Günü değerlendirdik, mutluyuz. Kızılörenli hemşirelerimiz İstanbul'da yoğun olarak bulunuyorlar. Yaklaşık 10 bin civarında Kızılörenli hemşerimiz var, burada İstanbul'da hemşirelerimiz birbirlerine sahip çıkıyorlar. Örenşehir mahallemizde, eşi benzeri görülmemiş mozaikler bulundu. Meydanla alakalı büyük bir eksiklik vardı. Yıllarca ben de bu eksikliği ifade ettim. Belediye Başkanı olmadan önce neden bir tören alanımız yok diye sormuştum. Ve biz bu meydandaki eksikliği tamamlayıp yerine getireceğiz. 3600 ton asfalt yapıldı ve bitti yol çizgileri çizildi. Etkin bir tarım alanımız yok. Bu açığı turizmle kapatabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘BİZDE BURADA ONLARLA BİRLİKTE OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ’

Kayseri Tanıtım Günleri’nde İncesulu hemşehrileriyle birlikte olduklarından mutluluk duyduklarını ifade eden İncesu Kaymakamı Aydın Göçer ise, “Kayseri'ye atanmadan önce İncesu’yu ben hiç duymamıştım. Dolayısıyla burada İncesulu hemşirelerimizin olduğu hakkında bilgim de yoktu. Kızılören mahallemiz, örgütlü bir yapı, dernekleri var. Oldukça büyük faaliyetleri var, güçlü bir birliktelikleri var, çok pratik zekâ ve kültüre sahipler. Bizde burada onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyarız” diye konuştu.

‘DERNEĞİMİZLE 170 TANE ÖĞRENCİMİZE BURS VERİYORUZ’

Organizasyona destek verdiklerini dile getiren İstanbul Kızılören Dernek Başkanı Mustafa Göçen de, “Bu organizasyonu elimizden geldiğince destek veriyoruz. İncesu İlçesinin bir parçasıyız. Başkanımızın yanındayız. İncesu’muzu hem İstanbul'a hem Türkiye'ye tanıtmak için hem kültürel hem yöresel ürünlerimizi tanıtmak için standayız. Derneğimiz Kayseri'nin en aktif derneklerinden biridir. 170 Tane öğrencimize burs veriyoruz” diye konuştu.