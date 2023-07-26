Başkan İlmek, Kadın Kooperatiflerinin yanında

Konfeksiyon üretimi yapan atölyede çalışmalarını inceleyen Başkan İlmek, İncesu Kadın Kooperatifinin giyim konusunda başarılı çalışmalar yaptığına dikkat çekerek, fabrika temsilcilerini işçi elbisesi üretimi konusunda kadın kooperatiflerine davet etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kurulan kadın kooperatifleri hem üretmeye hem de kazanmaya devam ediyor. İncesu Belediyesinin de destek verdiği atölyede çalışmaları yerinde inceleyen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadının iş hayatında önemine dikkat çeken Başkan İlmek “ Valimiz öncülüğünde ilçelerimizde Kadın Kooperatifleri kuruldu. Burada becerikli ev hanımlarımız yöreye, kültüre ve gündelik hayata özgü ürünlerin üretimlerini gerçekleştiriyorlar. İncesu Kadın Kooperatifimizde belediyenin, valiliğimiz ve kalkınma ajansının destekleri ile konfeksiyon alanında üretim yapıyorlar. Burada emek, alın teri var. Bizlerde bu emeğin ve emekçinin yanındayız. Konfeksiyon anlamında her türlü üretimi yapan kadınlarımızın yanındayız. Bizler, belediyemize ait personelimizin işçi elbiselerini kadın kooperatiflerine yaptırıyor. Şehrimizde üretim yapan işletmeler, işçi elbiselerini kooperatiflerimize yaptırarak destek sağlamalıdır” diye konuştu.