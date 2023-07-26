Başkan İlmek, Kadın Kooperatiflerinin yanında

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde tüm ilçelerde olduğu gibi İncesu'da da kurulan ve İncesu Belediyesinin destek verdiği Kadın Kooperatifini ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 26.07.2023 10:39
  • Güncelleme: 26.07.2023 10:39
  • 67
Başkan İlmek, Kadın Kooperatiflerinin yanında

Konfeksiyon üretimi yapan atölyede çalışmalarını inceleyen Başkan İlmek, İncesu Kadın Kooperatifinin giyim konusunda başarılı çalışmalar yaptığına dikkat çekerek, fabrika temsilcilerini işçi elbisesi üretimi konusunda kadın kooperatiflerine davet etti.
 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kurulan kadın kooperatifleri hem üretmeye hem de kazanmaya devam ediyor. İncesu Belediyesinin de destek verdiği atölyede çalışmaları yerinde inceleyen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadının iş hayatında önemine dikkat çeken Başkan İlmek “ Valimiz öncülüğünde ilçelerimizde Kadın Kooperatifleri kuruldu. Burada becerikli ev hanımlarımız yöreye, kültüre ve gündelik hayata özgü ürünlerin üretimlerini gerçekleştiriyorlar. İncesu Kadın Kooperatifimizde belediyenin, valiliğimiz ve kalkınma ajansının destekleri ile konfeksiyon alanında üretim yapıyorlar. Burada emek, alın teri var. Bizlerde bu emeğin ve emekçinin yanındayız. Konfeksiyon anlamında her türlü üretimi yapan kadınlarımızın yanındayız. Bizler, belediyemize ait personelimizin işçi elbiselerini kadın kooperatiflerine yaptırıyor. Şehrimizde üretim yapan işletmeler, işçi elbiselerini kooperatiflerimize yaptırarak destek sağlamalıdır” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Ersoy, Şehit Arda Şen Göleti'nin müjdesini verdi

Milletvekili Ersoy, Şehit Arda Şen Göleti'nin müjdesini verdi

Başkan Gülsoy: 'Sağlıklı işleyen bir kredi mekanizması üretimin, istihdamın ve ihracatın olmazsa olmazıdır'

Başkan Gülsoy: 'Sağlıklı işleyen bir kredi mekanizması üretimin, istihdamın ve ihracatın olmazsa olmazıdır'

Milletvekili Ayşe Böhürler ve M.Cahid Cıngı, Kültepe'nin yeni çehresine hayran kaldılar

Milletvekili Ayşe Böhürler ve M.Cahid Cıngı, Kültepe'nin yeni çehresine hayran kaldılar

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

Vali Çiçek, Çağdaş Atan ile bir araya geldi

Vali Çiçek, Çağdaş Atan ile bir araya geldi

TÜGVA'nın Yeni Yönetiminden Başkan Palancıoğlu'na Ziyaret

TÜGVA'nın Yeni Yönetiminden Başkan Palancıoğlu'na Ziyaret

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kentte illegal olarak kalan 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Kentte illegal olarak kalan 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Kardeşlerin kanlı kavgası

Kardeşlerin kanlı kavgası

DAHA FAZLA
Başkan Gülsoy: 'Karşımızda üretenler, emek verenler, bireyler ve işletmeler açısından çokta adil olmayan bir tablo var'

Başkan Gülsoy: “Karşımızda üretenler, emek verenler, bireyler ve işletmeler açısından çokta adil olmayan bir tablo var”

Şehir Hastanesi bölgesine Güneş Enerji Santrali kurulacak

Şehir Hastanesi bölgesine Güneş Enerji Santrali kurulacak

Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Kültepe etabı ile devam ediyor

Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Kültepe etabı ile devam ediyor

Başkan İlmek, Kadın Kooperatiflerinin yanında

Başkan İlmek, Kadın Kooperatiflerinin yanında

Kuşçu'daki 15 arsayı bir aracı firmanın alması tepki çekti

Kuşçu’daki 15 arsayı bir aracı firmanın alması tepki çekti