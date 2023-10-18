Başkan İlmek Kızılören'de

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Kızılören'de inceleme yaptı. Bölgede 15 bin metrekare parke yapıldığı ifade eden Başkan İlmek, ' Kızılören doğalgaza kavuşturduğumuz bir mahallemiz.

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  • 18.10.2023 12:24
  • Güncelleme: 18.10.2023 12:24
Başkan İlmek Kızılören'de

Bu nedenle parkelerde bozulma oldu. Bozulan parkeleri hem yeniledik, hem de yapılmayan birçok sokağı parke ile buluşturduk” dedi.
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Kızılören’de incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Murat Altıngöz ile birlikte parke yapılan alanları inceleyen Başkan İlmek, vatandaşların taleplerini yerinde dinledi. Kızılören mahallesinde mayıstan itibaren parke tamir ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Mustafa İlmek “ Kızılören mahallemiz tarihin belki en hızlı doğalgazına kavuşan mahallesi oldu. Bu nedenle yollarda yıpranma olmuştu. Önce ana güzergâhta asfaltlama yaptık. Daha sonra da sokak aralarında parke tamiri ve yenileme yaptık. Şu ana kadar Kızılören mahallemize 15 bin metrekare parke yaptık. 10 bin metrekare de parke tamiri yaptık. Bu çalışmalarımız hava şartları ağırlaşana kadar devam edecek. Elimizden geldiği kadarı ile İncesu’nun her noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. 250 bin metrekare parke yapıyor. Bu hizmeti yaparken aksamalar olabilir. Vatandaşlarımız emin olsunlar. Ne söz verdi isek yerine gelecek” diye konuştu.

1ha

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